La rinascita del Museo archeologico 

Poter tenere in mano una navicella nuragica o qualche altro bronzetto, accompagnando così all’emozione della visiva dell’immersione nella storia della Sardegna, anche un “percorso tattile” sotto l’occhio attento ed esperto delle guide. Ma anche scendere nei cunicoli scavati che ospitavano le antiche “cannoniere” a difesa del castello, ora ripulite dai detriti e in futuro visitabili anche non più solo nelle giornate speciali.

Domenica al museo

È una continua fucina di novità culturali quelle che regala il Museo archeologico nazionale, ieri affollato di visitatori per la “Domenica al museo”. Un appuntamento ideato dal Ministero che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, sia nei musei che nei parchi archeologici statali. E ieri, nonostante il vento freddo che sferzava sulla Cittadella dei Musei (l’antico Arsenale), alle 16 erano già più di cinquecento quelli che avevano deciso di trascorrere qualche ora tra statue, reperti e antichità d’ogni genere. «Il record di ingressi in queste giornate», spiega il direttore Francesco Muscolino, «è stato registrato la prima domenica d’agosto, con 1368 visitatori. Il mese successivo ne abbiamo avuto 948 e, ad ottobre, sono stati 864 . Poi la prima domenica di novembre siamo risaliti 1041, complici i turisti e le belle giornate di questo autunno». Numeri che, sommati agli ingressi giornalieri a pagamento, hanno fatto decollare le statistiche, ormai addirittura superiori rispetto a quelle degli anni che avevano preceduto il Covid.

Le cannoniere

Aperte per l’occasione le antiche “cannoniere” del Cinquecento, spazi recuperati nel sottosuolo della Cittadella (l’antica armeria) che corrono dal museo alla Pinacoteca (ora in riallestimento, se ne prevede la riapertura tra qualche settimana). Quella più in alto è già stata ripulita e viene aperta in queste occasioni, l’altra sarà sistemata e resa accessibile a breve. «Un luogo affascinante», racconta Simona Lecca, ex insegnante in pensione, «l’intera rete di cavità sotterranee cagliaritane sarebbe da valorizzare ed è bello che il Museo archeologico l’abbia fatto».

Gli spazi museali

«Gli spazi gestiti direttamente dal Museo archeologico nazionale», spiega Daniele Deplano, funzionario del Ministero della Cultura, «sono, oltre al museo stesso, la passeggiata sopra la cittadella, l’ex Regio Museo, lo spazio di San Pancrazio e, di recente, anche il riaperto Teatro dell’Arco. Ognuno di questi spazi, attraverso apposito regolamento, può essere dato in concessione temporanea ai cittadini per eventi privati». Sono migliaia i reperti custoditi all’interno dei padiglioni che hanno affascinato i visitatori: dai famosi “Giganti” di Mont’e Prama alle statue romane degli imperatori, ma anche la “Stele di Nora” (con la prima attestazione del nome Shardana), i bronzetti e, in un’altra ala della cittadella, una spada appartenuta a Napoleone (ora super gettonato dopo l’uscita del film). «Ci sono stante di quelle cose da vedere che la visita dura minimo un paio d’ore», chiarisce Adriana Vizzari, ieri al museo con la famiglia, «l'ideale sarebbe una caffetteria all'interno per spezzare la fame». E in effetti, neanche a dirlo, l’Ente sta lavorando in questo periodo per appaltare uno spazio e aprirne una il prima possibile.

