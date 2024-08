La rinascita del Muravera 

Muravera. Due anni fa il trasloco forzato di società, staff tecnico e giocatori in Ogliastra. Il campo di Muravera non poteva più ospitare la Serie D, così il club ha cercato spazio a Castiadas e Villasimius. Ma alla fine la salvezza è arrivata a Tertenia, dove è stato trovato l’unico campo messo subito a disposizione della società che ruotava attorno a Francesco Loi. È nata così la Cos Sarrabus Ogliastra.

Nel frattempo però nel paese è nata una nuova società, il Muravera Calcio, con dirigenti che hanno portato avanti la scuola calcio e il settore giovanile dai Primi calci agli Allievi. E in questa stagione ecco l’ulteriore passo in avanti: la creazione della prima squadra, che ripartirà dalla Terza categoria. La base del pallone in Sardegna.

Il presidente è Gilberto Porru, che subentra a Matteo Fà (ha ricoperto il ruolo nelle prime due stagioni); il vice presidente è Giacomo Lusso, il segretario Davide Fornaciari, il tesoriere l’ex massimo dirigente Stefano Boi (presidente del Muravera per cinque stagioni in Eccellenza e in D e presidente della Cos il primo anno), che sarà anche l’allenatore assieme a Davide Frattini. I consiglieri sono Marco Diana, Stefano Tocco, Damiano Lusso, Mirco Locci, Antonio Tronci, Luca Mancosu, Matteo Fà, Filippo Melis, Giampiero Cuccadu, Massimo Zinzula e Mirco Magliocca.

Il club continuerà a occuparsi anche della scuola calcio e del settore giovanile. «Già dalla scorsa stagione pensavamo a istituire la prima squadra», dice Boi, «e quest’anno ci siamo riusciti. Vogliamo dare spazio ai ragazzi che la scorsa stagione erano all’ultimo anno nella categoria Allievi. Saranno affiancati da altri calciatori del posto di maggiore esperienza come Davide Concas e Luca Zugliani».

Intanto c’è un progetto del Comune per sistemare e ampliare il campo. Visto il suo glorioso passato, il Muravera potrebbe anche aspirare a un immediato ripescaggio (se ci saranno spazi) in Seconda categoria. «Faremo la richiesta», ammette Boi. La squadra ha disputato straordinari campionati in Promozione, Eccellenza e Serie D e colto tanti successi anche in Coppa Italia con allenatori come Lulù Oliveira, Francesco Loi, Roberto Plaisant, Giampaolo Zaccheddu, Antonio Prastaro e giocatori che hanno fatto storia. Una società modello che ora cerca la rinascita. Il ritorno della Cos appare oggi impossibile, anche se dal prossimo anno il campo di Muravera potrebbe essere da Serie D come chiesto la Lega nazionale dilettanti. «Auspichiamo che i lavori possano iniziare prima possibile», chiude Boi, «abbiamo già chiesto ospitalità a San Vito, Armungia e Castiadas».

RIPRODUZIONE RISERVATA