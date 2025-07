La rinascita del monte Ortobene 

Il monte Ortobene vede una nuova rinascita in estate. Tra piscina, cura dell'area, pienone di turisti e cittadini e attività che lavorano a pieno ritmo, sembra esserci un segnale di ripresa nell'oasi simbolo della città. Nei giorni scorsi, i vertici di Forestas e l'Ispettorato forestale si sono riuniti al Monte per un incontro con i residenti e il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia. La riunione si è svolta in cima al Monte, a seguito delle segnalazioni in merito alle gravi malattie di alcune piante secolari, in particolare dei lecci. Ma anche sullo stato di pericolo di alberi in bilico con il rischio di precipitare sulla carreggiata e sul parco del Monte che costituiscono un forte rischio per persone, auto e animali.

Cura

«Abbiamo ancora una volta abbiamo segnalato la presenza sempre più seria dell'alianto, la famigerata pianta infestante e molto dannosa al patrimonio boschivo del Monte - dice il presidente del Comitato, Antonio Costa - Andrebbe debellata finché si è ancora in tempo». Intanto Ispettorato forestale e Forestas hanno eseguito un sopralluogo per verificare lo stato fitosanitario dei lecci e delle piante di cedro del parco, e hanno individuato le piante totalmente secche da tagliare. Ora entrambi sono impegnati a relazionare il tutto. Da quel che emerge, i danni accertati sarebbero comunque fisiologici ed è stata rilevata una generale ripresa delle lecceta, dopo episodi di arrossamento della chioma della stagione scorsa. Nel mentre l'associazione Orthobenessere continua nella promozione valorizzando le domus de janas e i paesaggi con le forme iconiche delle rocce, ma forniscono anche alcuni accorgimenti per i cittadini in caso di incendio in una stagione invasa da questa piaga senza fine. «Il ripristino completo dei boschi come l'Ortobene, in caso di incendio, può richiedere almeno 15 anni - dicono da Orthobenessere - Il rischio è quello di innescare un circolo vizioso che alimenta desertificazione e riscaldamento locale che a loro volta favoriscono gli incendi. Proteggere il nostro patrimonio naturale, culturale e ecologico è un dovere di tutti noi». La città si prepara anche alla festa più importante, quella del Redentore, che merita certamente maggiore attenzione anche in cima al Monte, dove è posizionata la statua e dove di recente è stato sostituito il cartello con su scritto la storia della statua bronzea. La valorizzazione di quest'ultima, per i residenti, rappresenterebbe un forte segnale di unione tra il Monte e la città, esattamente come un tempo.

