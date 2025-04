La rinascita del galoppatoio 

Le erbacce sono ovunque, il degrado abbonda. Il galoppatoio di Prato Sardo, però, a breve cambierà copione e prospettive. «La consegna delle chiavi è prevista per le prossime settimane», dice Pietro Carzedda, allenatore di cavalli da corsa e presidente dell’Asd Nùgoro 2024, sodalizio che per 17 anni gestirà l’impianto comunale. «Ci attende un duro lavoro per preparare la struttura, con la speranza che le prime attività possano iniziare dopo l’estate con la riapertura delle scuole». Il vicepresidente dell’associazione, Ennio Mulas, assicura: «Restituiremo il galoppatoio a tutto il territorio, non solo a Nuoro».

Fase nuova

Una struttura abbandonata da tempo e abbonata alle polemiche. Tuttavia, il futuro dell’importante impianto sportivo adesso si annuncia intenso e ricco di note liete. Obiettivo possibile grazie alla determina di affidamento del Comune, il 4 aprile. Di fatto, un documento che sancisce la svolta. L’ente guidato dal commissario Giovanni Pirisi affida l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento del galoppatoio all’Asd Nùgoro 2024. Una realtà che annovera oltre cento soci. «Le prime attività saranno incentrate soprattutto sulla scuola di equitazione», puntualizza Carzedda. «Ci saranno corsi per tutte le fasce di età, abbiamo previsto pure l’ippoterapia per i meno fortunati. In seguito svilupperemo un centro di allenamento per cavalli da corsa e da salto. Sarà fondamentale, poi, la costruzione di una piscina per i cavalli, unica in Sardegna».

Horse Academy

Un approccio nuovo e inclusivo al mondo dell’equitazione. A Nuoro, con un progetto mirato, il benessere animale rivestirà un ruolo prioritario. «Con “Project Horse Academy”, oltre a garantire la promozione e lo svolgimento delle pratiche sportive, ci si vuole anche concentrare su alcuni interventi e attività che riguardano il benessere e la riabilitazione dei cavalli - afferma Angela Guiso, segretaria di Asd Nùgoro 2024 -. Questi animali, purtroppo, frequentemente sono soggetti a infortuni durante la loro carriera agonistica».

Pendolarismo

Una passione che accomuna un territorio. «L’ippica fa parte della nostra tradizione, ecco spiegata l’importanza del nostro traguardo», precisa Ennio Mulas.

Carzedda conclude: «Con il nuovo galoppatoio fermeremo il fenomeno degli “sportivi pendolari”. D’ora in avanti si potrà fare ippica ed equitazione a Nuoro, senza essere costretti a raggiungere altri paesi o addirittura altre province. Gli appassionati troveranno qui la giusta struttura».

