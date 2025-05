La rinascita del cervo nell’Isola 

Si è salvato dalla caccia feroce e grazie anche a sistemi pionieristici di monitoraggio, oggi ha ripopolato stabilmente i boschi e le dune della Sardegna. Il cervo, così come altri grandi animali e rapaci, ha rischiato seriamente l’estinzione per poi riprendere a crescere come popolazione negli ultimi venti o trent’anni. E questo grazie anche a persone come Andrea Murgia, oggi responsabile del settore Fauna selvatica dell’assessorato regionale dell’Ambiente, e Giovanni Paulis, prima guida ambientale a esercitare negli anni Novanta un’attività che gli permetteva di far conoscere i cervi agli appassionati di escursione. Sono loro gli autori del settimo e ultimo volume, in uscita domani con L’Unione Sarda, della collana “I protagonisti della natura”, pubblicata da Ilisso e curata dal fotografo e scrittore Domenico Ruiu.

Il libro

Andrea Murgia oggi si preoccupa di seguire e proteggere il cervo sardo nel suo ruolo dirigenziale in assessorato, mentre Giovanni Paulis continua ad accompagnare escursionisti nelle meraviglie di Monte Arcosu, il regno dei Cervi, salvato dal Wwf ormai diversi anni fa, quando venne creata l’oasi naturalistica. Già dalle prime pagine del settimo volume, Murgia racconta le origini, la storia e la diffusione del cervo nell’Isola, illustrando anche le differenze tra la specie sardo-corsa dal cervo nobile europeo che vive nel resto del “continente”. Paulis, invece, si occupa della stagione degli amori e di come i piccoli cerbiatti affrontino la prima fase della loro esistenza. «Murgia poi, «con abbondanza di dati, espone i tragici eventi, legati al disboscamento feroce e alla caccia insaziabile, che hanno portato alla totale scomparsa del cervo in Corsica e al serissimo rischio di estinzione che ha gravato sulla specie in Sardegna sino agli anni Ottanta – spiega Domenico Ruiu – ma anche l’incredibile e forse insperata rinascita, dovuta a mirate e indovinate iniziative di protezione e ripopolamento culminate con un progetto LIFE dal titolo esplicativo: “Un cervo, due isole”».

L’iniziativa

Nel volume, ampio spazio viene dato alla storia di Antonello Monni, nuorese di nascita e cagliaritano di adozione, «un uomo innamorato della natura – racconta Domenico Ruiu – che guidò l’inarrestabile epopea della raccolta fondi che consentì al Wwf, che in cassa aveva appena 40 milioni di lire, di raccogliere i 600 che occorrevano per l’acquisto della montagna dei cervi». Dopo quell’avventura sono iniziate le attività di monitoraggio e censimento dei cervi, di cui si parla nel libro, mentre in conclusione Paulis descrive con rigore professionale tecniche e attrezzature necessarie per fotografare il cervo nel suo ambiente, raccontando anche le emozioni che si provano nel farlo. Emozioni molto simili a quelle descritte da Domenico Ruiu per i suoi incontri con i cervi nell’incantato mondo delle dune di Piscinas, dove fu il primo a riprendere, con storiche immagini, il cervo in una dimensione unica in Europa.