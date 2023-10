La rinascita del centro per anziani 

Porte chiuse e tende alle finestre. Questo è stato finora il destino dell’edificio nel parco Marcis che ospitava il centro degli anziani: importanti infiltrazioni d’umidità hanno rovinato tetto e muri. Ora sembra muoversi qualcosa: sono iniziati i lavori di recupero. Sono passati anni da quando gli ospiti sono entrati qui l’ultima volta, per fare una partita a carte, seguire qualche evento o semplicemente socializzare. E ultimamente per i sestesi non più giovani l’unica possibilità per stare insieme è stata una panchina per la strada, una soluzione scomoda quando piove o fa freddo, e di cui tanti si lamentavano. Ma da ieri l’edificio è stato transennato e sono comparsi gli operai.

Il progetto

Come annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni, il progetto esecutivo è stato approvato, interamente con risorse comunali. Gli interventi riguarderanno anche altri due immobili del Comune, ovvero uno in via Vienna e uno in via Gramsci per una spesa totale di 115 mila euro. Per quanto riguarda l’ex centro anziani, la lista di cose da fare è lunga: «È prevista la verifica con adeguamento dell’impianto elettrico che non funziona nella zona del ripostiglio e dei servizi igienici, la sostituzione di alcune lampade per l’illuminazione e delle pompe di calore non funzionanti».

Nuova saletta

E poi altre novità che cambieranno un po’ la struttura dell’edificio: «Sarà realizzata una saletta di fronte all’ingresso, e una linea di alimentazione per la predisposizione di un nuovo allaccio Enel il cui contatore è da sistemare in una nicchia vicino a quello esistente nel locale oggetto d’intervento», riassume Meloni. Per quanto riguarda la copertura del tetto, saranno puliti quella attuale e i bocchettoni di scarico. Verranno posate delle griglie antifoglia, e infine sarà ripristinata l’impermeabilizzazione, con una nuova vernice alluminosa. Altri lavori riguardano l’aria condizionata, con un nuovo impianto, dato che vari condizionatori sono guasti, e tinte alle pareti e ai soffitti.

L’utilizzo

Insomma cambierà quasi tutto per modernizzare questo edificio, dove solo l’esterno resterà uguale. La durata prevista dei lavori è di un paio di mesi, ma gli anziani sestesi non possono ancora archiviare le loro panchine. Non è stato infatti ancora deciso con certezza l’uso futuro dell’ex centro, anche se probabilmente sarà quello di prima.

Spazio ludico

Soddisfatta anche la sindaca Paola Secci: «Credo che i lavori di manutenzione straordinaria della struttura all'interno del parco di via Fiume siano molto importanti per restituire ai nostri cittadini uno spazio ludico e culturale che in questo momento è inagibile. Abbiamo finanziato gli interventi con risorse comunali perché riteniamo siano lavori urgenti ed è nostra intenzione dargli priorità». Nelle prossime settimane potrebbe essere deciso il futuro utilizzo.