La rinascita del Castiadas passa dai giovani 

Castiadas. Ricostruito totalmente da zero, il Castiadas (Promozione, girone A) sta disputando una grande stagione. È secondo in classifica dietro soltanto ai cugini del Villasimius, che sin qui hanno disputato un campionato a parte accumulando un vantaggio di 12 punti quando mancano otto partite alla fine dei giochi. «Il nostro obiettivo non era vincere ma bensì cercare di far bene e far tornare l’entusiasmo in paese dopo l’amara retrocessione dall’Eccellenza», spiega l’allenatore Cristian Dessì, «penso che ci stiamo riuscendo. Siamo secondi e davanti a squadre come il Guspini, costruito per vincere. Inoltre si sta risollevando anche il settore giovanile». Nessun pensiero alla promozione: «Impensabile. Il Villasimius è come il Napoli in Serie A, non sembra avere segnali di calo. Continua a vincere con risultati anche larghi. Ha un progetto che va avanti da due anni durante i quali ha messo le basi per ottenere il salto di categoria. Ciò che potrebbe accadere a Castiadas».

Occasioni perse

C’è qualche rammarico, in particolare per i sei punti persi in casa con Andromeda e Orrolese. Con la squadra di Marco Marcialis i sarrabesi hanno perso anche in trasferta. «È un peccato. Ci sono formazioni che vengono a difendersi e se non riesci a sbloccare subito il risultato la partita diventa difficile. Abbiamo creato tantissimo in questi incontri. Sicuramente è tutta esperienza per la prossima stagione. Domenica scorsa contro l’Asseminese stavamo per rientrare a casa con un solo punto nonostante le tantissime palle gol. Solo in pieno recupero abbiamo realizzato la rete dei tre punti».

Una squadra giovane

La rosa è giovane. «I più esperti hanno 24, 25 anni. L’età media è bassa. È un bel gruppo, sorretto da una società che non fa mancare niente e composto da ragazzi molto educati e volenterosi. Ringrazio il club, in particolare Vargiolu, Frau e Ledda». Dessì è supportato da un validissimo staff composto dal vice Fenza, dal massaggiatore Cossu e dal preparatore dei portieri Toffolon. Domenica la Promozione riposa ma ieri la squadra è tornata in campo per lavorare sulla tecnica. Il 25 febbraio Mboup e compagni sfideranno la Verde Isola. «Una formazione partita molto bene, poi ha subito qualche sconfitta di troppo. Giocheremo a viso aperto».