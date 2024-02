La rinascita dei palazzi storici 

Un anno di lavori, 1.000 metri quadri di coperto, 19 stanze, 2,5 milioni di investimento e 10 anni di attesa. Ecco l’hotel che prenderà il posto del rudere all’angolo tra via Baylle e via Mercato Vecchio, dalla quale l’albergo prenderà il nome. Dopo le sabbie mobili burocratiche e intoppi vari, finalmente quell’orrendo cubo diventato l’habitat ideale per piccioni e topi sarà trasformato in un albergo di lusso. Il vecchio stabile, che era di proprietà del Comune ed è l’unica testimonianza dell’antico mercato civico, era stato messo all’asta nel 2014 per 450 mila euro. Nel 2015 un gruppo di imprenditori, tra i quali Danilo Argiolas, titolare del Libarium a Castello, si era aggiudicato la gara, con un importante rialzo, al prezzo di 617 mila euro.

Lo “smart hotel”

Danilo Argiolas, visti i precedenti, è scaramantico. «L'acquisto è stato perfezionato, ma il 20 febbraio è in programma l’ultima conferenza dei servizi prima del via libera all’inizio dei lavori». L’imprenditore non vuole sentir parlare di albergo di lusso. «Sarà uno smart hotel , al piano terra ci sarà un’attività commerciale aperta a tutti, non solo ai nostri ospiti. Vogliamo dare un’offerta al quartiere, non mettendoci in concorrenza con quello che c’è già. Le stelle le vedremo dopo, lo sfarzo – continua Argiolas – sarà nella forma e negli arredi». Forme che non stravolgeranno lo stile del vecchio edificio. «Il bando di gara prevedeva la demolizione – aggiunge l’imprenditore – poi sono arrivati i vincoli della Sovrintendenza. Non ci siamo persi d’animo, anzi, grazie anche al nuovo Piano particolareggiato del centro storico che mancava da 30 anni, abbiamo deciso di recuperarlo ricordando cosa è stato: l’ultima testimonianza del vecchio mercato civico cagliaritano».

Palazzo Accardo

A poche centinaia di metri, tra largo Carlo Felice e via Crispi, anche Palazzo Accardo ospiterà un hotel di lusso. «Abbiamo ottenuto il nulla osta della Sovrintendenza e sistemato la facciata e gli interni», fa sapere Rosetta Fanari, della società proprietaria dell’immobile. «Ci vorranno almeno altri di due anni, però, prima di vederlo operativo». Nello stesso edificio lo storico caffè Svizzero, chiuso da tempo. «Abbiamo trovato l’accordo con i vecchi gestori, speriamo di poterlo aprire entro primavera».

Palazzo Pizzorno Binaghi

Tutto tace sull’unico edificio comunale della zona: Palazzo Pizzorno Binaghi, in piazza Del Carmine.Conclusi i lavori, costati 3 milioni, dovrebbe ospitare la Polizia locale e un info point.

