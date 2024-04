La rinascita degli olivi  e i programmi per il futuro 

A tre anni dal grande incendio ancora è viva la sensibilità verso la rigenerazione ambientale e la ricostituzione del patrimonio olivicolo del Montiferru. Delle varie iniziative si discuterà domani alle 10, nell’aula consiliare del Comune di Oristano, con un incontro per addetti ai lavori curato da Olivarios, distretto agro alimentare regionale di qualità.

Il distretto, nato da poco, ha già le idee chiare su come muoversi e analizzerà «la situazione del patrimonio olivicolo del Montiferru, dei progetti di ricerca e della situazione del reimpianto degli olivi a tre anni dal devastante incendio che distrusse centinaia di ettari di oliveti. Intendiamo anche monitorare sullo stato dell’arte delle donazioni private devolute nel territorio», spiega il presidente Tore Piana.Agris ha in mano un milione e 160mila euro per lo studio e ricostituzione del genoma degli ulivi andati in fumo (e ancora si attendono gli esiti), intanto gli ulivicoltori con sacrificio stanno ricostruendo i loro oliveti. «Il distretto si occupa di olivicoltura a tutto tondo, – aggiunge -metteremo le risorse del territorio, conoscenze e competenze dei nostri produttori in rete con l’eccellenza della ricerca e con tutti gli organismi che hanno promosso la costituzione del distretto e soprattutto degli altri che ne vorranno far parte. Collaboreremo con l’associazione Montiferru che dal primo momento si è spesa per la rigenerazione del territorio». ( j. p. )

