La rimpatriata della 5ª E dopo quarant’anni 

Per riabbracciare dopo 40 anni gli ex compagni di classe dell'anno del diploma Nicola Ugas è rientrato in città appositamente da Helsinki. Quando ha saputo della rimpatriata non ha perso tempo e ha fatto subito i biglietti: a scuola non era bravo in matematica, stentava anche in disegno tecnico, assicurano i suoi vecchi amici, eppure oggi fa l'architetto e lavora in un importante studio finlandese. Paolo Sanna, invece, era totalmente astemio, l'unico che in uscita non si concedeva neanche una birretta, mentre oggi è un importante esportatore di vini sardi nel nord Italia, vive a Parma e, dicono di lui, non disdegna mai un buon calice di rosso. Maurizio Ricci invece fa l'ottico ed è anche uno scrittore di romanzi. Raffaele Serra è l'unico che da alunno è diventato professore. Insegna Elettrotecnica. Riccardo Gambelli e Maristella Caddeo si fidanzarono in gita scolastica a Rimini e oggi stanno ancora insieme. Lavorano entrambi all'Enel e sono sposati con figli.

C'erano anche loro alla reunion della mitica 5ª E dell’istituto tecnico industriale Marconi. E non poteva mancare qualche professore, come Alberto Mantega, oggi 72enne, docente di Costruzioni sempre con la pipa in bocca. Oggi come allora. Una foto ingiallita del 1985 li ritrae a Calamosca dopo il pranzo del diploma. Sabato scorso si sono ritrovati (quasi tutti) in un agriturismo di Soleminis per una serata speciale all'insegna dei bei ricordi. Radunare i compagni degli anni ‘80 non è stato facile ma Walter Abis, impiegato all'Anas, è riuscito nell'impresa.Alla fine a tavola, tra maialetto, sebadas, è comparsa la coppa del torneo di calcio scolastico vinto nel 1985. A stringerla tra le mani Giovanni Frongia, tassista. «Eravamo una classe speciale», racconta, «l’unica con quattro femmine in una scuola quasi tutta maschile. Eravamo una bella squadra, lo siamo ancora».

