la rimonta di Bagnaia 

SCARPERIA. Una doppietta a tempo di rock. Anzi Due. Al Mugello Pecco Bagnaia precede l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini (ieri entrambe in livrea azzurra in omaggio alle Nazionali italiane) e bissa nel Gp d’Italia il successo di sabato nella gara Sprint. A rendere più la vittoria, la festa organizzata dal fan club che ha atteso il proprio beniamino, nel suo giro d'onore, a bordo pista alla curva del Correntaio, inscenando assieme a lui un concerto rock con tanto di chitarre e parrucche che ricordavano la storica band statunitense dei Kiss. Un'idea è nata dopo che Pecco sabato aveva voluto celebrare il complesso rock con la livrea del suo casco che ricordava il famoso trucco facciale dei suoi componenti con riportato il titolo di un loro celebre brano “Rock'n roll all nite”. I ringraziamenti non si sono fatti attendere, e Gene Simmons, bassista e cantante dei Kiss, ha voluto inviare un video messaggio attraverso i social allo stesso Bagnaia: «Probabilmente vincerai». Mai pronostico è stato più azzeccato.

La gara

«È incredibile, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull'esterno e ha funzionato», ha raccontato Bagnaia, spiegando la fulminea partenza che l’ha portato a recuperare in poche centinaia di metri cinque posizioni e portarsi in testa al Gran premio d'Italia. Non è stato più ripreso, nonostante la caccia spietata di Jorge Martin. «Poi ho iniziato a spingere, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore (morbida, ndr ) perché spingevo tanto», ha proseguito. Nel finale, il secondo capolavoro l’ha realizzato Enea Bastianini. Superato da Marc Marquez in terza posizione, il rimimese ha prima ricacciato indietro lo spagnolo del Team Gresini, poi ha attaccato e superato all’ultima curva anche quello del Team Pramac, leader del mondiale, adesso con appena 18 punti su Bagnaia. Il quale ha esultato: «Vincere così dopo un weekend come questo è fantastico. Adoro questa gente incredibile. Sono contento anche per Enea Bastianini che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, è stato fantastico», ha concluso.

Sul podio

Entusiasta anche “La Bestia”: «Ho “dormito” un po' verso metà gara ma quando Marc Marquez mi ha superato ho capito che dovevo cominciare a spingere. Nel corso dell'ultimo giro ho raggiunto Jorge e allora mi sono detto che sarebbe stato possibile arrivare anche secondo e l'ho superato all'ultima curva», ha detto Enea.

