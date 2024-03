la rimonta della ferrini 

Ferrini 2

carbonia 2

Ferrini (4-3-1-2) : Manis; Cogoni, Bonu, Boi, Mudu (12’ st Rostand); Aresu (11’ st Alexandre), Usai (32’ st Porru), Scioni (28’ st Mele); Serrau; Podda, Figos (11’ st Murgia). In panchina Murtas, Anedda, M. Carboni, Putzolu. Allenatore Pinna.

Carbonia (4-3-1-2) : Bigotti; Cocco (39’ st Adamo), Chidichimo, De Vivo, Broglia; Córdoba, Mancini, Prieto; Porcheddu; Basciu (16’ st Giganti), Dore (28’ st Lambroni). In panchina Caroli, Falletto, G. Carboni, Lodde, Abbruzzi, Lecca. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : nel primo tempo 21’ Prieto, 36’ Basciu; nella ripresa 13’ Podda, 40’ Boi.

Note : ammoniti De Vivo, Usai, Mancini, Serrau, Scioni, Boi, Porcheddu, Podda. Recupero 2’ pt-5’ st.

Rimonta di carattere della Ferrini, che con una ripresa di spessore riprende il Carbonia scappato sul 2-0. Punto che permette di proseguire la corsa playoff, con la classifica che ora vede ben quattro squadre seconde (cagliaritani inclusi) e il Villasimius sesto a -1. Per i minerari il rammarico di non aver tenuto il doppio vantaggio, ma anche la certezza che la squadra è viva e proverà a evitare la retrocessione diretta nelle ultime giornate.

Doppio scatto

Di Porcheddu il primo tiro al 9’, con un sinistro parato a terra da Manis. La Ferrini si fa notare al 16’: palla dentro per Figos con Bigotti che si oppone. Dall’angolo sponda di Cogoni per il tiro alto di Scioni. Vantaggio Carbonia al 21’: grande scambio fra Prieto e Porcheddu, il primo entra in area da posizione centrale e batte Manis. Di Scioni il tentativo successivo della Ferrini, un destro alto, ma al 36’ proprio il centrocampista commette un grave errore e Basciu si invola solo davanti a Manis per il raddoppio. Su un’altra leggerezza della difesa di casa Basciu serve Dore che non riesce a calciare. Nel recupero Serrau manda di poco a lato, poi De Vivo da fuori chiama Manis alla parata.

La rimonta

Il Carbonia gioca benissimo in contropiede. Al 6’ filtrante per Córdoba cui Manis nega lo 0-3. Sul rilancio Podda anticipa Bigotti che va a contatto con l’attaccante, palla diretta in porta, salvano due difensori. Pinna ne cambia tre e la mossa porta i suoi frutti, col diagonale destro di Podda che al 13’ dimezza lo svantaggio pochi secondi dopo le sostituzioni. Da lì, tolto un contropiede con un destro a lato di Dore, è la Ferrini a fare la partita. Su angolo di Serrau (19’), Bonu di tacco sul primo palo manda a lato. La pressione di casa è forte e porta al pari a meno di cinque minuti dal 90’, con una punizione da destra di Scioni per Boi che di testa fa 2-2. Poi un’altra occasione per il Carbonia, con l’errore di Manis e il tocco di Córdoba per Lambroni murato a porta vuota.

