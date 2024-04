la rimonta del don bosco, il perdaxius ancora nelle secche 

D. Bosco Fortitudo 2

Freccia Parte montis 2

Don Bosco Fortitudo : Melis, Munzittu, Di Antonio, A. Melis, Pala (80’ Podda), Tuveri, Liscia, Dessì, Camedda (68’ Loddi), Cancedda, Corda (56’ Cossu). Allenatore Ghiani.

Freccia P. Montis : Braina, Atzori (82’ Maccioni), Cau, Cruccas, Loru (77’ Palmas), E. Maccioni (95’ Orrù), Mandis, Minnai, Pala, Princiotta, Uliana. Allenatore Boi.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 16’ Mandis, 22’ Loru, 53’ e 79’ Cancedda.

Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Don Bosco e Freccia Parte Montis. Subito grande occasione per il Freccia, con Tuveri che si oppone al tiro di Cruccas da distanza ravvicinata. Al 10’ occasione per A. Melis di testa, salvataggio sulla linea di Cau. Al 16’ Freccia in vantaggio con Mandis, che insacca su punizione. Al 20’ Cancedda prova dalla sinistra in diagonale, tiro di poco fuori. Al 22’ il Freccia Montis raddoppia: incomprensione difensiva del Don Bosco, ne approfitta Loru e mette dentro. Al 53’ i padroni di casa accorciano le distanze con Cancedda, bravo a insaccare su punizione dal limite. Al 71’ grande occasione per Di Antonio, la sua punizione finisce di poco alta. È il preludio al gol del pari, che arriva al 79’, ancora con Cancedda, al ventesimo gol stagionale, servito in profondità da Liscia.

