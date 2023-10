La rigenerazione passa da Monte Gurtei 

I lavori procedono spediti. La via Ragazzi del 99, a pochi metri dallo stadio Frogheri, inizia ad assumere un aspetto nuovo. E fa capire le intenzioni dell’amministrazione comunale di Nuoro. «Il progetto denominato “Rigenerazione urbana” entra nel vivo - afferma l’assessore dei Lavori pubblici, Fabrizio Beccu -. Da Preda Istrada a Monte Gurtei porteremo avanti un grosso intervento di riqualificazione. Riguarderà questi quartieri e quelle vie di collegamento, come via Trieste e viale Repubblica». Tutto possibile con oltre 20 milioni di euro, fondi legati al Pnrr.

Nuovo corso

Occhi puntati sulle periferie. Si parte da lì per dare un cambio di passo al capoluogo barbaricino. La Giunta guidata dal primo cittadino, Andrea Soddu, ha colto l’opportunità rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ovvero, fondi “per investimenti in progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”. Ecco spiegata la filosofia che anima la novità. «Abbiamo deciso di iniziare da Monte Gurtei, non a caso - prosegue l’assessore e vicesindaco, Fabrizio Beccu -. Il nostro progetto sulle vie di collegamento è stato apprezzato. Sì, abbiamo vinto il bando di “Rigenerazione urbana” proprio focalizzando l’attenzione su queste due zone della città, sulla loro riqualificazione. Questo importante risultato è stato raggiunto alla fine del 2021: adesso abbiamo avviato i cantieri e iniziamo a raccogliere i frutti».

Milioni e Pnrr

Alla fine dello scorso anno il sindaco Andrea Soddu parlava così: «Inizia una stagione di cambiamenti». I lavori avviati in via Ragazzi del 99 fanno parte di una lunga serie di interventi previsti con il corposo finanziamento da oltre 20 milioni di euro del Pnrr. Nello specifico, nella zona di Monte Gurtei si punta alla riqualificazione di 57 alloggi di Edilizia residenziale pubblica, nonché della rete viaria, per complessivi 7 milioni e 400 mila euro. Dopodiché, spazio a quelle strade di collegamento dei quartieri di Monte Gurtei e di Su Pinu, con interventi sulla viabilità, percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche e nuova illuminazione a led (3 milioni e 200 mila euro). Anche per il parco urbano di via Olbia, da anni in abbandono: cambierà volto con 260 mila euro. Dunque, come ama ripetere il sindaco Soddu, «Nuoro vara interventi che andranno a incidere in positivo sulla qualità della vita, sul decoro urbano e su quello ambientale». Monte Gurtei ma non solo. A breve nuovi cantieri a Preda Istrada e nella zona di Sa ‘e Sulis.

RIPRODUZIONE RISERVATA