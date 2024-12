La riforma resta in lista d’attesa «Difficile un cambio di passo» 

La maggioranza ha respinto la mozione di sfiducia contro Bartolazzi, ma è ben lontana da una soluzione strutturale in grado di rimettere in piedi la sanità sarda. È atteso un testo di sintesi, ma anche all’ultimo vertice del Campo largo la Giunta si è limitata a suggerire solo qualche idea e niente di scritto: potenziamento della sanità territoriale, delle università, la creazione di dipartimenti anche in seno alle Asl. Qualcosa che permetta di apportare modifiche tali da consentire il commissariamento di tutte le aziende sanitarie. Su questo la presidente della Regione Alessandra Todde non vuol sentire ragioni: «Il cambio di passo è estremamente difficile nel momento in cui le Asl non rispondono correttamente alle esigenze delle persone». Bisogna cambiare tutti i direttori generali, suggerisce un esponente del M5S, non si può pensare di sostituire solo quelli delle aziende di Cagliari e Sassari. Ma per riuscirci servono interventi sul sistema organizzativo. Non è semplice. Perché da una parte la governatrice ribadisce quanto annunciato in campagna elettorale, e cioè che non sarà fatta alcuna riforma, dall’altra riconosce «la necessità di agire in modo funzionale: abbiamo fatto delle proposte, sono state accolte molto bene e con questi cardini ci muoveremo».

Riforma funzionale

Qual è il confine tra riforma e riordino o riorganizzazione? Se c’è, ieri ha cercato di spiegarlo l’assessore alla Sanità, a margine dei lavori dell’Aula. «Ci sarà una riforma non strutturale ma quasi interamente funzionale». Cosa significa? Vuol dire «riattivare quello che c’è». Quanto ai commissariamenti ha precisato: «Se poi questo politicamente porterà alla rimozione dei direttori generali si vedrà in corso». Quanto al metodo di lavoro, l’intenzione è quella di ripartire dal disegno di legge approvato qualche mese fa dalla Giunta, e giudicato insufficiente da tutte le forze del Campo largo, che prevede il ritorno del Microcitemico all’interno dell’Arnas Brotzu e del Marino di Alghero che dall’Aou di Sassari torna ad essere un ospedale della città, in capo alla Asl di Sassari. Si tratta di uno «scheletro di riorganizzazione», ha chiarito Todde, «poi però l’assessorato ha continuato a lavorare, così come la commissione, e non ho dubbi che una sintesi sarà raggiunta in tempi brevi». Comunque dopo la manovra, ed entro giugno 2025.

Il piano

Secondo quanto trapela, le proposte della Giunta saranno contenute in un maxi emendamento al ddl già approvato. Maxi emendamento che dovrà tenere conto anche della proposta del Pd. Il testo non è stato depositato in commissione Sanità, ma c’è: ventisei articoli dove è compresa la costituzione di due Asl uniche e di due Aree vaste, e il ridimensionamento di Ares (l’Agenzia regionale della salute), misure di innovazione nell’organizzazione delle strutture territoriali e un piano straordinario per il contrasto delle liste d’attesa. Insomma, qualcosa di molto preciso rispetto alle intenzioni non del tutto esplicitate della Giunta. (ro. mu.)

