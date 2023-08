La riforma prende corpo: va bene il premierato  no alla revoca dei ministri  

Il lavoro sulla riforma del presidenzialismo va avanti. Intesa come elezione diretta da parte dei cittadini del premier, che potrebbe nominare i suoi ministri ma non revocarli. Si giocherebbe anche su questo elemento il tentativo di riequilibrare i poteri dei vertici istituzionali, per evitare stravolgimenti che possano infastidire il Colle e soprattutto fiaccare troppo le prerogative del capo dello Stato.

Anche su questo è al lavoro Palazzo Chigi. Obiettivo: limare il testo del disegno di legge costituzionale che però non è quello anticipato dai media, dall’impostazione ardita e quasi rivoluzionaria rispetto all’attuale architettura istituzionale. La ministra delle Riforme lo smentisce «categoricamente». Quindi non ci sarebbe il “ticket” tra il premier e la figura obbligatoria del vicepremier. E nemmeno il meccanismo di sfiducia costruttiva del capo dell’esecutivo, che non convince la presidenza del Consiglio, perché suonerebbe come un altro sgarbo al Colle.

Da parte dell’ex presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, si ribadisce invece l’impegno a garantire pesi e contrappesi tra il premier e il capo dello Stato, che potrebbero passare ad esempio per il mancato potere di revoca dei ministri da parte del premier. A lui la scelta di dimettersi, se lo ritenesse opportuno (portandosi dietro tutta la squadra), ma la possibilità non di incidere sulla sorte dei singoli ministri. Un’esclusione - quella della mancata revoca - che lascia intendere che lo scioglimento delle Camere resterebbe in mano al presidente della Repubblica, ma al momento non è chiaro. E comunque è un altro nodo della riforma, di difficile soluzione.

Al di là dei dettagli, è un lavoro che sta impegnando in prima persona il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano e il giurista Francesco Saverio Marini. E che il Governo potrebbe condividere la prossima settimana con la maggioranza. Un’occasione potrebbe essere il vertice previsto il 6 settembre, in primis per fare un punto sulla manovra. Sul tavolo anche le riforme.

