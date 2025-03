«La riforma funziona solo se nasce una rete ospedale-territorio» 

«La riforma appena approvata porterà benefici alla sanità dell’Isola nella misura in cui riuscirà realmente a creare una rete efficiente tra ospedali, ciascuno con le sue competenze, e il territorio», avverte Carlo Usai, responsabile della Fadoi, la Federazione associazione dirigenti medici ospedalieri internisti.

Ancora critiche, per il mancato coinvolgimento diretto nella preparazione della legge, e per le audizioni che si sono focalizzate su un testo poi ampiamente modificato con gli emendamenti della Giunta, ora gli addetti ai lavori vogliono partecipare alla realizzazione dei punti-chiave del provvedimento di riordino del sistema della salute sardo. Perché, oltre al commissariamento delle Aziende, che tanto sta ancora facendo discutere (sarebbe l’unico vero obiettivo?) nella riforma Bartolazzi ci sono una serie di aspetti «che potrebbero migliorare la situazione attuale», aggiunge Usai.

I punti

La realizzazione dell’Ospedale dei bambini; l’avvio del percorso per il riconoscimento del Brotzu come Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), cioè un ospedale d’eccellenza che persegue finalità di ricerca nel campo biomedico e nell’organizzazione dei servizi sanitari ed effettua prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; la Medicina nucleare al San Francesco di Nuoro; l’istituzione del Centro regionale di riabilitazione e sviluppo dell’autonomia nella Asl 5 di Oristano; del Centro regionale di prevenzione e promozione della salute nella Asl 7 del Sulcis; del Centro regionale di salute mentale e dipendenze nella Asl 2 Gallura; e dei tre analoghi Dipartimenti regionali guidati dai direttori dei Centri. Poi, il trasferimento dei presìdi ospedalieri Microcitemico e Marino di Alghero; l’integrazione e il coordinamento di tutta l’Emergenza-urgenza sotto l’Areus; le nuove funzioni dell’Ares.

«Ecco», continua il presidente del sindacato dei medici internisti, «questa riforma deve stabilire le competenze di ciascun ospedale, che pur nelle difficoltà quotidiane, deve avere un proprio ruolo nella rete, perché non tutti devono fare tutto, e soprattutto si devono rapportare con gli ambiti distrettuali, parlare la stessa lingua, perché in questo momento le Medicine interne stanno vicariando tutto quello che le strutture territoriali non sono ancora in grado di offrire».

I dati

Il riferimento è al decreto 77, cioè alle Case e agli Ospedali di comunità finanziati con il Pnrr da realizzare entro il 2026 e ancora in gran parte sulla carta.

Il report sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli investimenti della Missione 6 è stato pubblicato ieri: Nell’Isola, su 50 Case della comunità programmate, i cantieri avviati sono il 18%, e l’importo richiesto ammonta appena a 3 milioni 385mila euro (su 73.655.396 euro di budget complessivo). Per quanto riguarda gli Ospedali, gli interventi sono a quota 23% e la cifra utilizzata è il 6% del totale (poco meno di 2 milioni su 32.735.731 euro).

«Insomma», spiega Usai, «queste strutture stanno iniziando a comparire, noi da Sassari stiamo mandando i pazienti a Ghilarza e a Ploaghe, ma serve una distribuzione territoriale capillare, sono fondamentali».

L’Ordine

Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari, muove la stessa critica: «Non siamo stati coinvolti nella stesura della legge, ora ci aspettiamo di essere sentiti al più presto. Stiamo lavorando per creare una Federazione unica regionale dell’Ordine dei medici, per far sentire con maggiore forza la nostra voce. Credo che sia importante avere ospedali specializzati, ma chi deve fare cosa deve essere studiato con noi medici, finora è mancata la condivisione».

