«La riforma fiscale è una svolta epocale attesa da 50 anni»  

«È una riforma epocale che vuole dotare il Paese di un sistema tributario moderno ed equo». A dirlo è il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ieri a Cagliari per il convegno “L’attuazione della Delega Fiscale per la riforma Fiscale: nuovi scenari e opportunità per imprese e professionisti”, organizzato dall’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari che ha – appunto - come oggetto la legge di delega del 9 agosto 2023. Leo nella mattinata di ieri ha anche visitato la sede del gruppo L’Unione Sarda e incontrato l’editore Sergio Zuncheddu.

La revisione

Il governo è al lavoro per la revisione del sistema tributario con interventi migliorativi sulla tassazione, sull’accertamento, il contraddittorio, le sanzioni, il contenzioso fino alla riscossione, senza dimenticare lo sforzo verso la codificazione e la semplificazione della normativa. Consta di cinque titoli e di ventitré articoli. Abbraccia insomma tutti i tributi e tutti i momenti del rapporto fisco-contribuente. «Lo spirito della riforma è proprio quello di tendere a un cambiamento che sia condiviso da tutti: istituzioni, professionisti, cittadini», sottolinea il viceministro. E se è vero che ogni grande riforma è, «figlia della propria epoca», è altrettanto giusto «avere il coraggio di lasciare alle nuove generazioni un fisco più giusto», precisa, ricordando che sono ormai passati cinquant’anni dall’ultima grande riforma.

Gli obiettivi

«Attesa dagli anni Settanta, è una riforma strutturale che va incontro alle esigenze delle persone fisiche, attraverso una graduale riduzione dell’Irpef e anche per venire incontro alle imprese», assicura Maurizio Leo. «Per esempio, se l’impresa fa assunzioni, raggiunta la deduzione del costo dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, si ha un’ulteriore agevolazione, un 20 per cento aggiuntivo, rispetto al costo che sostiene. Addirittura questo importo potrà essere elevato al 30 per cento se si tratta di lavoratori dipendenti svantaggiati, di donne con figli o di persone che escono dal Reddito di cittadinanza».

Un rapporto disteso

Ma l’obiettivo è anche quello di far diventare l’Italia, il Paese dove i rapporti tra contribuenti e pubblica amministrazione siano più distesi. «Il fine della riforma è proprio questo: cambiare un po’ il rapporto tra fisco e contribuente e quindi rendere più agevole e più collaborativa la relazione tra le due parti, contribuente e tributario. Dare una svolta al Paese, dotandolo di un sistema tributario, moderno, equo e caratterizzato da quella certezza di diritto che ci chiede la comunità internazionale», aggiunge ancora l’esponente del governo Meloni. «È un momento importante per la nostra categoria, noi professionisti avremo un ruolo centrale», commenta Alberto Vacca, presidente Odcec di Cagliari, «è una riforma sulla quale abbiamo riposto grandi aspettative, improntata su un cambio culturale del rapporto tra i cittadini e i servizi fiscali».

