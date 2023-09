«La riforma fiscale è una rivoluzione copernicana» 

Dalla zona economica speciale all'insularità fino all'impatto della legge delega di riforma fiscale sulla Sardegna: sono i temi al centro del convegno La riforma fiscale: un'opportunità per i professionisti e le imprese, che si è tenuto ieri a Olbia alla presenza del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. «Questa riforma fiscale, che ha lo scopo di semplificare e ridurre il carico fiscale per imprese e cittadini, è una rivoluzione copernicana del rapporto tra fisco e contribuente», ha detto Leo. «Un tema che guardiamo con grande interesse perché in un territorio come il nostro, la riduzione del carico fiscale può lasciare ricchezza da reinvestire a imprenditori e cittadini», ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas, partecipando all'incontro. «In una riforma fiscale si può lavorare molto anche per dare attuazione concreta al principio di insularità: credo che la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti da questa condizione possa passare attraverso leggi fiscali e non necessariamente attraverso il riconoscimento di risorse particolari». In vista dell'entrata in vigore del decreto legge che costituisce la Zes unica del Mezzogiorno da gennaio prossimo, Solinas ha specificato: «Non vorremmo che se le risorse confluiscono in un unico fondo indistinto, la Regione possa assistere a iniziative meritevoli sotto il profilo qualitativo ma che non trovano copertura economica per l'Isola».

