«La riforma era necessaria» 

PARIGI. Nel suo discorso in tv ai francesi, il presidente Emmanuel Macron, parlando della contestata riforma delle pensioni, ha detto: «Era necessaria, ma è una riforma accettata? Chiaramente non lo è. Nonostante mesi di concertazione, non si è potuto trovare un consenso. E me ne rammarico, dobbiamo trarne tutti gli insegnamenti». «Ho sentito la rabbia dei francesi. Ho sentito nelle manifestazioni un’opposizione alla riforma ma anche una volontà di ritrovare senso nel proprio lavoro, di migliorarne le condizioni, di avere carriere che permettano di progredire nella vita». Macron ha proposto ora «l’apertura di tre cantieri»: lavoro, giustizia e progresso, annunciando di voler «avviare la riforma del liceo professionale perché il maggior numero dei nostri adolescenti e acceda a formazioni qualificanti e al lavoro». Dura l’opposizione: per Jean-Luc Melenchon il presidente «è fuori dalla realtà», per Marine Le Pen «vive in un mondo parallelo».

RIPRODUZIONE RISERVATA