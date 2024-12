La riforma bis di Todde, si cerca l’accordo 

L’appuntamento a Palazzo è alle 16. Con tema unico: la sanità. Oggi Alessandra Todde presenta agli alleati la nuova bozza di riforma, la seconda dopo quella di luglio, quando la presidente puntava a commissariare le Asl sarde dando più potere all’Ares, l’Azienda regionale per la salute. La strategia era stata accordata con l'assessore Armando Bartolazzi, ma il ddl estivo non è arrivato nemmeno all’esame della commissione Sanità, la sesta del Consiglio regionale. Per il resto della maggioranza non è mai stata quella la strada per assicurare ai sardi il diritto all’assistenza medica e ospedaliera, oggi non pienamente garantito.

Gli alleati della governatrice preferiscono la prudenza, a cominciare dal Pd, il primo partito della coalizione che dalla propria Direzione regionale ha incassato un mandato preciso. «Dobbiamo andare avanti e aprire una nuova fase», spiega il capogruppo Roberto Deriu. Inutile dire che il grosso della partita si giocherà sul commissariamento delle Asl. Che tutti vogliono. E Deriu lo conferma: «Si tratta di un passaggio fondamentale», sottolinea l’esponente dem. Anche perché da qui passa il futuro schema organizzativo. Todde e Bartolazzi sono per una «riforma funzionale», che lasci invariato il modello a otto delle Asl territoriali. Un’impostazione che per il Pd «evidentemente non funziona», osserva Deriu. «Domani (oggi, ndr) ascoltiamo la proposta della presidente e a partire da quella ci confronteremo. Andrà trovato un equilibrio proprio tra istanza regionale e locale». ( al. car. )

