La rifondazione Torres passa dal tecnico Greco 

Sassari. Si va verso una Torres simile ma più forte di quella che ha ottenuto la permanenza diretta in Serie C. La dirigenza rossoblù sembra orientata alla conferma del tecnico Alfonso Greco, che siederebbe sulla panchina sassarese per la terza stagione di fila. Questa decisione consente di intuire anche quali saranno le prossime mosse, tenendo conto che i fuori quota sono i giovani nati dal 2001 in poi. Questa la situazione dei contratti.

Prestiti e scadenze

I giocatori in prestito e che quindi rientrano alla base sono quattro: il terzino Heinz (Sudtirol), il centrocampista Teyou (Cosenza), l’esterno e trequartista Saporiti (Modena) e la punta Omoregbe (Milan). Sono tutti giovani, quindi se nessuno dei prestiti fosse rinnovato sarà necessario trovarne almeno altri due, preferibilmente del 2002 o degli anni seguenti. Già pronti per giocare.

I giocatori in scadenza di contratto sono sei: i portieri Garau e Carboni, i difensori Ferrante, Carminati e Pinna, l’attaccante Scappini. Nessuno è giovane, nemmeno Pinna che è un classe 2000, le cui buone prestazioni nel finale sia come centrale sia come terzino e il fatto che sia sassarese gli danno però buone chance di conferma.

I contrattualizzati