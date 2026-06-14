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Lanusei.
15 giugno 2026 alle 01:31

La Ridda Selvaggia:  il bosco è dei bimbi 

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La luce del sole tra gli alberi, le risate e i canti dei bimbi sul pavimento di foglie del bosco Seleni. La terza edizione del festival di letteratura per l'infanzia Ridda Selvaggia ha registrato un grande successo. Tutti i laboratori organizzati nelle tre giornate sono andati sold out e anche alla passeggiata notturna nel bosco del sabato sera hanno partecipato centinaia di persone. La kermesse organizzata dalla cooperativa Tuttestorie e promossa dal Comune di Lanusei lascia in Ogliastra una scia di allegria e gratificazione. «Il bilancio è sicuramente positivo sono arrivate persone da tutto il territorio regionale e non solo – ha detto l’assessora alla cultura Maria Tegas – anche la camminata notturna ha segnato un momento particolare della manifestazione, i partecipanti hanno colto lo spirito del festival. Siamo davvero soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento».

Un lungo fine settimana entusiasmante nei sentieri di Cappuccetto Rosso. Le mani laboriose dello staff di Ridda hanno cucito cappellini rossi a punta per i piccoli, e vedere passeggiare quelle testoline colorate tra le piante avrebbe fatto scegliere il cuore anche al lupo più cattivo. Canti, caccia al tesoro, mimetismo tra i lecci secolari, trekking, letture e aggregazione. Ridda si è rivelata ancora una volta carta vincente anche sul fronte del turismo culturale, con tanti posti letto occupati. Il bosco è diventato il protagonista, da venerdì a domenica, di un mondo fiabesco. Una nuova storia è stata scritta, raccontata dagli occhi curiosi dei piccini capaci di trasformare il Seleni in magia.

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