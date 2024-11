«La richiesta di referendum è un’opzione sul tavolo» 

L’iter in Aula del disegno di legge Aree idonee è molto lento. C’è chi dice che trascorreranno settimane prima dell’approvazione. Ma i comitati promotori della Pratobello 24 sanno bene che alla fine il via libera arriverà. «In questo momento sul tavolo ci sono tutte le opzioni», ha spiegato dopo il vertice con i capigruppo l’avvocato di riferimento dei comitati, Michele Zuddas, «compresa la richiesta di referendum che comunque potrà partire solo una volta approvata la legge sulle aree idonee». Quanto ai 210mila firmatari della Pratobello 24, «la maggioranza ci ha fatto presente che noi dei comitati non rappresentiamo nessuno, e questo è vero perché io mi faccio solo portavoce di quelle firme, e che loro sono eletti, per questo motivo non devono più rispondere a nessuno».

Il presidio

È chiaro, viste le premesse, che la protesta dei comitati non si fermerà, «almeno fino a quando la Pratobello 24 non sarà entrata in Aula, questo lo devono in nome dei principi democratici, dello Statuto, e della Costituzione italiana. Non è una alternativa discrezionale di questa Giunta». Anche ieri sono rimaste montate le tende sotto il palazzo del Consiglio regionale. La mobilitazione prosegue, giorno e notte. «Siamo in presidio da tutta l’estate, dal porto di Oristano», ricorda un esponente dei movimenti, «anche stanotte non potevamo che essere qui, sotto il palazzo dell’Assemblea sarda». (ro. mu.)

