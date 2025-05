La richiesta del pm sul delitto Piras: «Assolvete Alice Flore» 

Si avvia verso la conclusione il lungo processo sull’omicidio di Angelo Maria Piras, allevatore di Lula ucciso a fucilate il 25 gennaio 2015. Ieri, davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari, il procuratore generale Luigi Patronaggio ha chiesto l’assoluzione per Alice Flore, ex moglie di Nico Piras, accusata di concorso morale e materiale nell’omicidio. Per il pg, non vi sono prove sufficienti per sostenere la colpevolezza. «Le intercettazioni sono risultate poco intellegibili e i riscontri tecnici non permettono di affermare con certezza il suo coinvolgimento», ha spiegato. La richiesta è quindi stata di non doversi procedere per morte del reo nei confronti di Nico Piras («per cui sono emersi elementi di colpevolezza», ha sottolineato), fratello della vittima e principale sospettato, ucciso nel 2023 dal nipote Antonello, figlio di Angelo Maria, in un tragico epilogo familiare. Il nuovo processo dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna a 24 anni nel secondo grado, dopo l’assoluzione di Nico Piras e Flore in primo grado a Nuoro. Elemento centrale del nuovo giudizio, la rivalutazione delle intercettazioni e delle prove. Diversa la posizione delle parti civili, con gli avvocati Angelo Colli e Francesco Mossa che hanno chiesto il riconoscimento della responsabilità della Flore. L’arringa difensiva della Flore, affidata a Francesco Lai e Potito Flagella, tra due settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA