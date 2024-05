La richiesta del Pd a Bruxelles per rilanciare Sardegna e Sicilia: «Un fondo speciale come il Pnrr» 

Esserci e dialogare con l’Europa per superare lo scoglio dell’insularità che complica la vita a Sardegna e Sicilia, le cui particolari esigenze e bisogni non possono che essere declinate in modo diverso rispetto al resto del Paese: solo così si può trasformare quella che a oggi è una caratteristica penalizzante, in un punto di forza sostenuto da Bruxelles. È questa la chiave intorno a cui ruota il programma elettorale di Antonio Nicita e Angela Quaquero, candidati del Pd nella circoscrizione Isole alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Europa, qui” è, invece, lo slogan che guida la campagna elettorale.

Uguaglianza

«Dobbiamo valorizzare l’Europa che c’è e invocare il principio di cittadinanza europea affinché tutti i cittadini e le cittadine che sono in Europa, Isole comprese, abbiano gli stessi diritti di tutti gli altri», ha detto Nicita, ieri nella sede Pd di via Emilia a Cagliari, durante la presentazione dei due candidati alla stampa.

Il senatore Dem, già commissario Agcom ed ex membro del comitato giuridico legislazione dell’Ue, per contrastare gli svantaggi determinati dall’insularità ha messo nero su bianco una proposta per una legge europea, che in sostanza prevede un trattamento particolare per regioni come Sardegna e Sicilia.

«La legge europea per le isole ha come base giuridica l’articolo 174 del trattato Ue, che impone all’Europa di realizzare politiche specifiche per lo sviluppo socio-economico e ambientale delle sue aree insulari: ci sono 20 milioni di europei che ci vivono, sei di questi sono divisi tra la Sardegna e la Sicilia e hanno criticità proprie», ha spiegato Nicita. Il testo «si basa su due pilastri. Deve tenere conto dell’eccezione insulare, prevedendo esenzioni, adattamenti e flessibilità su molte materie decisive. E poi – ha concluso il candidato – deve prevedere un Piano Next Generation per la Sicilia, la Sardegna e tutte le altre isole del Mediterraneo, finanziato con le stesse modalità, per esempio, del Pnrr».

Dialogo con l’Ue

Per Angela Quaquero, ex presidente della Provincia di Cagliari dal 2011 al 2013 e unica candidata sarda nelle liste del Pd, è fondamentale sentirsi appartenenti all’Europa e interlocutori dell’Europa. «Abbiamo la tendenza a vederla molto lontana, ma è qui, nelle nostre case e nella nostra quotidianità e per questo dobbiamo saperci dialogare», ha aggiunto, «per poterlo fare dobbiamo tenere i contatti stretti e permettere alle istituzioni di farlo. Abbiamo il diritto di muoverci e di andare e tornare come vogliamo. L’Europa ci può tutelare e può essere un’ancora importante. In Sardegna fino a oggi non abbiamo avuto un dialogo diretto con Bruxelles, siamo sempre passati da Roma: ecco perché ora dobbiamo riuscire ad avere una comunicazione costante e diretta».

La speranza dunque è che nelle cittadine e nei cittadini sia presente l’idea di far parte dell’Europa. «Il nemico da abbattere sono le destre sovraniste che vogliono distruggere l’Unione europea», ha evidenziato Quaquero.«Le europee sono elezioni di serie A», ha concluso il segretario del Pd sardo, Piero Comandini: «Alcuni problemi politici in Sardegna li risolviamo solo se noi siamo presenti a Bruxelles. C’è un clima di scarso interesse verso queste elezioni, perché vediamo l’Europa lontana, ma noi siamo l’Europa e dobbiamo mobilitarci per portare le cittadine e i cittadini a votare».

RIPRODUZIONE RISERVATA