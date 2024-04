La richiesta dei cittadini: un’isola pedonale in centro 

Dopo la modifica al regolamento comunale, a Carloforte c’è la prima interrogazione di un cittadino al sindaco.

L’ha presentata Salvatore Volpe, interrogando il primo cittadino sull’opportunità di istituire un’area completamente pedonale (quindi vietata a bici, bici elettriche e monopattini) nella zona delle piazze del centro. «Ho voluto cogliere questa novità positiva, la possibilità per i cittadini di presentare un’interrogazione all’amministrazione comunale - dice Salvatore Volpe - chiedo al sindaco se è possibile istituire un’area totalmente pedonale tra piazza Repubblica, piazza San Carlo, piazza Carlo Emanuele III, corso Tagliafico, corso Battellieri fino a via Roma». Come nasce questa richiesta? «Negli spazi liberi di quest’area del centro ci sono passaggi continui da parte di biciclette, bici elettriche e monopattini, anche a velocità sostenute, tanto che diventa difficile passeggiare con tranquillità, in particolare per i nostri anziani», dice Volpe.

Secondo le modifiche votate di recente dal Consiglio comunale al regolamento sul question time, poi trasformato in interrogazione, i cittadini possono presentare interrogazioni scritte all’ufficio del protocollo, indirizzate al sindaco, ad un assessore o ad un capogruppo. Durante il Consiglio comunale il firmatario dell’interrogazione, sedendo tra i banchi del Consiglio, può esporre oralmente l’interrogazione.

