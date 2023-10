La richiesta: «Autopsia sul detenuto» 

«Che si tratti di suicidio o di altra morte lo accerterà la procura di Oristano, ma ritengo importante che si effettui l'esame autoptico per chiarire ogni dubbio, nell'interesse di tutti». Lo ha dichiarato Irene Testa, la garante in Sardegna delle persone private della libertà, sul caso di Stefano Dal Corso, il detenuto romano di 42 anni trovato impiccato nella sua cella del carcere di Massama, un anno fa, esattamente il 12 ottobre 2022.

Una morte archiviata come suicidio ma questo esito era stato contestato dalla famiglia del detenuto, che già all'epoca, attraverso l'avvocata Armina Decina, aveva chiesto che venisse effettuata l'autopsia sul corpo del congiunto; una istanza successivamente negata però dagli inquirenti. Si erano mossi anche i cittadini del quartiere Tufello, dove vive la famiglia Dal Corso, promotori di una manifestazione in piazza per chiedere "verità e giustizia".

«Non ero garante quando è accaduta la vicenda - precisa oggi Irene Testa - ho cercato in questi mesi di seguire la vicenda che mi è stata segnalata dalla famiglia. Nell'interesse di tutti ritengo importante - ribadisce - che si effettui l'autopsia».

