La ricetta per rianimare la sanità 

Dopo le numerosissime lamentele sulla precaria situazione della sanità oristanese, ma non solo, oggi alle 17 è in programma il convegno, al Teatro comunale di Terralba, “Quale nuova sanità territoriale per promuovere e diffondere la salute?”.

L’appuntamento

Il convegno, organizzato dal Comitato per la difesa della sanità pubblica, fa parte di una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere il dibattito sullo stato attuale della sanità territoriale. Saranno coinvolti comitati locali ed esperti. Il focus sarà sull’Oristanese che, così come il resto della Sardegna, si trova a fronteggiare un divario sempre più significativo tra i servizi sanitari disponibili e le reali necessità della popolazione. Un dato su tutti: nell’Isola mancano 470 medici di base, in provincia 55 e nel distretto Als-Terralba ben 12.

L’obiettivo

«Esponiamo le problematiche e cosa si può fare per rilanciare, migliorare e consolidare la sanità territoriale - spiega Alessandro Rosas, coordinatore dei Comitati sardi per la Sanità pubblica – Evidenziando l’importanza dei distretti a livello territoriale e quello che dovrà crescere all’interno dei distretti stessi, ad esempio le case di comunità e gli ospedali di comunità. Questo è importante per rafforzare la cultura della prevenzione, perché facendo prevenzione la pressione sugli ospedali diminuisce».

Allarme medici

« Purtroppo in questo momento a livello isolano manca più di un terzo dei medici di base, e il numero di cittadini che appunto sono senza medico cresce sempre di più – denuncia Rosas - È importante individuare le criticità di questa situazione e capire il motivo della fuga generale, spesso i medici preferiscono lavorare in privato e abbandonare il servizio pubblico perché non gli viene riconosciuto il giusto contributo e la giusta gratificazione».

Le cause

Una questione economica ma non solo. «In Sardegna i medici vengono pagati meno rispetto al Nord e in Italia vengono pagati meno rispetto ad alcuni stati europei. Inoltre si aggiungono i problemi legati alla troppa burocrazia a cui sono sottoposti i medici e alle maglie della formazione che sono troppo stringenti», conclude Rosas.

