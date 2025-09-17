VaiOnline
Eccellenza.
18 settembre 2025 alle 00:13

La ricetta di Podda: «Serve una Ferrini che sia più cattiva» 

Due vittorie in coppa ma un esordio in campionato non altrettanto positivo. Per la Ferrini l’avvio dell’undicesima stagione di fila in Eccellenza è coinciso con una sconfitta, lo 0-2 di domenica con la Nuorese che ha impedito di dare continuità ai successi sul Sant’Elena. Un debutto nato male, coi due gol subiti nel primo tempo e l’incapacità dei cagliaritani di recuperare nella ripresa, nonostante alcune occasioni. «Abbiamo approcciato bene nel primo quarto d’ora, poi dopo lo 0-1 abbiamo avuto alcune difficoltà», segnala l’attaccante Gianluca Podda, da questa stagione nuovo capitano: «Dal raddoppio la Nuorese si è difesa bene e non siamo stati cinici nelle occasioni che abbiamo avuto per riaprire la gara. Abbiamo provato a fare la partita: la cosa positiva è che abbiamo continuato a giocare, senza disunirci».

La ripartenza

Per la Ferrini domenica arriva la prima trasferta lunga della stagione, visto che col Sant’Elena aveva giocato a Settimo: si gioca col Calangianus, rivelazione lo scorso campionato ma sconfitto a sua volta 2-0 nell’esordio a Iglesias. La partita coi giallorossi dello scorso gennaio fu quella della ripartenza: la squadra era ultima in classifica, vinse 2-0 e avviò la risalita poi conclusa a maggio con la salvezza ai playoff. «Quanto visto con la Nuorese dovrà essere un monito per le prossime partite», sottolinea Podda, «dobbiamo provare a essere più cattivi davanti alla porta e cercare di sbagliare meno dal punto di vista tecnico. A Calangianus sarà difficile: trasferta impegnativa contro un’ottima squadra, dobbiamo andare lì e mettere in campo le nostre certezze per fare risultato».

Nuovo corso

A partire dall’allenatore Nicola Manunza, passando per gran parte dei giocatori (molti hanno seguito il tecnico da Villasimius), la rosa della Ferrini 2025-2026 è totalmente rivoluzionata rispetto a quella precedente, salvatasi con tante difficoltà. Podda è uno dei pochi confermati, l’obiettivo primario è soffrire meno e migliorare i risultati. «A parte due-tre formazioni, che hanno una super squadra, il campionato è abbastanza livellato. In ogni partita dobbiamo entrare in campo e provare a portare a casa i tre punti, a cominciare da Calangianus».

