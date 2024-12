La ricetta di Greco per la Torres 

Sassari. «Più cattiveria in area e più attenzione in fase difensiva»: questo predica il tecnico Alfonso Greco per uscire dalla crisi. Sarà anche crisi più di risultati che di gioco, però domani a Carpi nell'anticipo della penultima giornata d'andata, la Torres deve assolutamente vincere per spezzare la serie nera. Tre sconfitte in campionato più una quarta in Coppa Italia hanno fatto arretrare i rossoblù dal secondo al quarto posto, dove sono stati raggiunti dalla Vis Pesaro.

Migliorare la letture

La società ha espresso fiducia sull'allenatore e i giocatori. «Questo ci ha consentito di lavorare pensando solo alla gara. Il pareggio di Rimini e la sconfitta contro la Virtus Entella ci hanno tolto un po' di sicurezze. La responsabilità di uscire da questa situazione è nostra. Come farlo? Migliorando nelle letture di gioco. Ci vuole più cattiveria davanti perché se come contro l'Ascoli fai 24 cross vuol dire che è mancato qualcosa. Stesso discorso per la difesa, dobbiamo essere più attenti ma anche usare di più il fallo tattico per impedire che si sviluppino situazioni pericolose».

Dettagli e precisione sono punti deboli. La Torres è quarta per possesso palla ma solo ottava per tiri creati da azione manovrata. È poi una delle squadre che tira meno da fuori e non fa quasi mai contropiede, anche se quest'ultimo dato dipende dalle avversarie che contro i rossoblù sono piuttosto abbottonate.

L'altro paradosso è quello della difesa: dopo la Virtus Entella quella sassarese concede meno occasioni alle antagoniste ma rispetto al poco concesso incassa troppi gol (ben 18) o perché ha difficoltà ad accoppiarsi nei calci piazzati o perché commette errori grossolani.

Assenze e sostituti

Due gli squalificati per la trasferta di Carpi. Il primo è il difensore Dametto, fermato epr somma di ammonizioni. Dovrebbe sostituirlo Mercadante, mancino naturale. A tal proposito il tecnico Greco dice: «Sta bene, ha dato un buon contributo e può fare ancora meglio. Da qui alla fine dell'anno giocherà diverse partite». Invece Mastinu, appiedato per due turni dopo l'espulsione contro l'Ascoli, non ha un vero sostituto, ma l'utilizzo del dinamico Brentan può lasciare maggiore libertà a Giorico per quanto riguarda la costruzione del gioco. In avanti potrebbe tornare Varela, che si è sbloccato e ha segnato il primo gol, mentre Nanni potrebbe essere preferito a Diakite, con Fischnaller che è inamovibile in quanto di gran l'unga l'attaccante più prolifico con 7 gol, tutti su azione.

