la ricetta di fabio aru 

Villacidro. Fabio Aru da quando ha smesso di correre, pur continuando a vivere a Lugano, ha intensificato la propria presenza nella sua Villacidro. Nei giorni scorsi ha riproposto il progetto “A scuola di bici” nella Medie con la sua Academy e organizzato una giornata assieme alle altre società sportive del Campidano sul tema della multidisciplinarietà. Ovviamente non può non dare un’occhiata al Giro d’Italia dove il suo ex compagno alla Uae Emirates, Tadej Pogacar sta dominando.

«Io non ho vissuto l’era di Eddy Merckx, non so come fosse a quei tempi ma vedo in lui un campione di quel calibro, perché riesce a vincere in pianura, in volata, a cronometro e in salita. Evidentemente ha un talento, un motore superiore agli altri, non so dire di quanti watt ma di sicuro al livello di recupero è uno che nelle corse a tappe fa la differenza e la fa anche a livello di picchi di potenza. Abbiamo di front non solo un campione ma un vero fuoriclasse».

Non è il solo, è un’epoca di giganti…

«Sono tutti grandi campioni, Tadej è un gradino sopra per la sua completezza. Van Aert nelle volate, Van der Poel nelle classiche, Vingegaard scalatore eccezionale anche superiore a Tadej. Ma lui lo metto una spanna sopra gli altri».

Sarà un Giro monotono?

«Ha dimostrato di poter mettere la maglia dal primo giorno, non c’è riuscito ma questo la dice già lunga. Sì, lui è decisamente il numero uno poi vedremo».

Le speranze italiane?

«Ho visto bene Antonio Tiberi, sta facendo vedere di stare bene, lo ha dimostrato già all’inizio dell’anno. L’anno scorso non me lo sarei aspettato ma a oggi, viste le prestazioni degli ultimi mesi, potrebbe essere un valido corridore italiano per le corse a tappe».

Un corridore però si costruisce da piccolo. Un po’ quello che cerca di fare la Fabio Aru Academy. È la sua missione?

«Sicuramente e parte dai più giovani. In realtà abbiamo un progetto, che stiamo sviluppando, anche con gli incontri dello scorsa settimana, nelle scuole medie, cioè nell’età in cui ho iniziato io. Il compito della società è fornire ai corridori un supporto per crescere in tutte le fasi. Io ho dovuto tesserarmi con una squadra del nord Sardegna, a Ozieri, e dovevo allenarmi da solo. Qui alla Fabio Aru Academy possiamo fare allenamenti di gruppo due o tre volte alla settimana, c’è chi segue i più giovani, chi i più grandi. Poi cerchiamo di fare anche qualche trasferta nella Penisola. Servirebbe un pizzico di sostegno in più, magari anche dalle amministrazioni, visto che è un progetto rivolto ai giovani. Si parla tanto dei rischi che corrono, mi dicono che tra i giovani spesso può circolare la droga, che la noia può essere un pericolo. Lo sport può essere la risposta: ti tiene lontano da certe dinamiche, perciò va sostenuto. Non solo per la Fabio Aru Academy e il ciclismo ma per tutte le società sportive».

Forse dovrebbero essercene meno. Che senso ha che in ogni paese ci sia più di una società dello stesso sport?

«Sì, credo che la collaborazione sia un tema importante e a questo abbiamo dedicato l’incontro di sabato con le altre società sportive della zona. Servirebbe un po’ più di unione. Purtroppo a volte al sud, e anche da noi, assistiamo a qualche fenomeno di invidia: ognuno guarda il proprio orticello, fa il proprio gruppetto. Servirebbe unirsi per crescere in modo più veloce».

Anche perché servono professionalità e competenza per gestire le società...

«Certo, le cose vanno fatte per bene, per esempio non puoi fare a meno di un commercialista. Sono passati i tempi in cui potevi permetterti di essere approssimativo. Noi siamo partiti da poco, ma vogliamo crescere e speriamo di continuare sempre più».

Grandi eventi: quest’anno il ciclocross porta nell’Isola la Coppa del Mondo. Che valore ha?

«È importante, mi auguro che sia organizzato bene e ben vengano eventi così. Faccio il tifo per la Sardegna».

Fabio Aru ha smesso di correre ma è rimasto nell’ambiente: in che modo?

«Ho scelto di non rimanere in una squadra con altri ruoli perché avrebbe significato stare comunque tanti giorni lontano da casa. Così nel mio ruolo di ambassador sto fuori in certi periodi ma molto più spesso riesco a gestire il lavoro da casa e questi mi aiuta molto. Anche perché posso seguire meglio l’Academy: quest’anno è la quinta volta che vengo in Sardegna e siamo solo a maggio. Il resto è lavoro, famiglia che cresce bene e io sono più rilassato».

