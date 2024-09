La ricetta di Calderone: «Immigrati da valorizzare» 

I temi sul tavolo erano intriganti. L’intelligenza artificiale e la valorizzazione delle competenze, anche quelle dei migranti regolari, sono state al centro della seconda giornata del G7 Lavoro. I ministri dei Paesi più sviluppati del Mondo si sono riuniti nella sala riunioni di Palazzo Regio a Cagliari, proprio per discutere delle questioni del momento.

I migranti

A fare da padrona di casa Marina Calderone, responsabile delle politiche per l’occupazione del Governo Meloni. Prima di entrare nel vivo degli argomenti in scaletta, ha anticipato: «Abbiamo ribadito l'importanza di impegnarci congiuntamente sul fronte della valorizzazione e anche dell'accoglienza di chi arriva in modo regolare nei nostri Paesi, magari avendo alle spalle dei percorsi formativi», ha detto Calderone. «Nell'ambito del decreto che abbiamo approvato nel 2023 a Cutro, abbiamo posto questo obiettivo. Oggi abbiamo accordi di cooperazione con dieci Paesi proprio per valorizzare l'ingresso regolare della manodopera a fronte di percorsi formativi che iniziano nei Paesi d'origine».

Le prospettive

Quindi il discorso si è spostato sull'intelligenza artificiale: «Abbiamo dibattuto degli impatti sul mondo del lavoro», ha proseguito. «Questo è uno dei punti che anche il vertice dei capi di Stato e di governo ha sviscerato e ora per noi è estremamente importante poter comunicare che le rappresentanze del mondo datoriale e delle parti sociali hanno ritenuto di condensare e soprattutto rappresentare in un documento comune le determinazioni finali, che io credo siano da interpretare in un impegno a essere coinvolti per sostenere il dialogo sociale e, soprattutto, per accompagnare i governi nell'implementazione del piano d'azione e valorizzazione delle attività e dei servizi di cura per le famiglie e per la popolazione anziana». Non è tutto: «I nostri Paesi hanno un problema comune che è quello dell’aumento dell'età media della popolazione e, in contemporanea, quello di dover recuperare quindi al lavoro delle componenti importanti della società con i giovani e le donne», ha aggiunto. «È un percorso che ci restituisce un andamento dell'occupazione positivo, soprattutto per quel che riguarda l'aumento dei contratti stabili, dei contratti a tempo indeterminato, e invece una diminuzione invece progressiva dei contratti a tempo determinato».

Le donne

Parlando del ruolo delle donne, Calderone ha detto che il lavoro per loro «è una questione di giustizia sociale». Per la ministra «c'è la necessità di garantire ausilio e sostegno alla famiglia e ai tanti ruoli che le donne svolgono nella società e che poi in tali casi possono essere anche un ostacolo all'integrazione lavorativa. In Italia c'è l'impegno a rendere sempre più performante in questo senso il mercato del lavoro dando opportunità alle donne anche sul fronte della formazione e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Lavoro che deve essere un diritto effettivo: «Una società che invecchia non può permettersi di non inserire quella componente costituita dai giovani e dalle giovani donne», ha chiosato Calderone. «Significa mantenere l'ossatura delle tutele che poi determinano la garanzia dello Stato di diritto».

