La ricetta del portiere Rossetti: «Il gruppo e la nostra voglia di vincere» 

Archiviata la difficile stagione scorsa culminata con la retrocessione, il Caprera riparte dall’Eccellenza. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore e del suo staff, la squadra è ancora un cantiere aperto.

Una rosa rinnovata

La dirigenza è al lavoro per tesserare alcune giovanissime attualmente in prova. Una delle poche certezze è la capitana Giorgia Eleonora Rossetti, che a 23 anni sta per iniziare la sua quarta stagione in biancoverde. Il portiere originario di Torino torna per un attimo all’amara retrocessione: «A livello di esperienza ci è mancato sicuramente qualcosa e lo abbiamo pagato in termini di risultati, in un torneo come la Serie C». Rossetti vuole voltare pagina: «Abbiamo un bel gruppo di giocatrici dal quale ripartire. Tra queste ci sono Dos Santos, Trioano, Gasmi e Alnomiri, alle quali se ne aggiungeranno altre otto. L’obiettivo è quello di vincere il campionato».

La ricetta dell’estremo difensore torinese è semplice. «Avere tanta voglia di vincere e di far bene. Dal canto mio posso assicurare il mio impegno assieme alle altre mie compagne anche per agevolare l’inserimento delle nuove arrivate. Ormai mi sento parte di questa società e di questa terra, una bella realtà che ormai è diventata casa mia». Intanto è stato prorogato al 30 settembre il termine per l’iscrizione al campionato. Un’aura di incertezza aleggia sulla composizione definitiva del nuovo torneo che prenderà avvio a novembre.

