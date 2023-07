«La ricetta contro lo spopolamento» 

Lotta allo spopolamento? Il Comune di Buggerru ha trovato la ricetta: investe sui vecchi immobili minerari, li riconverte in strutture ricettive e poi le affida ai giovani del paese.

L’idea

Ha cominciato alcuni anni fa con il vecchio municipio che ora è diventato l’Hotel 904 affidato a una cooperativa di giovani del paese e poi è arrivata il turno dell’Ostello Henry, altra struttura ottenuta dal recupero di un’altra storica palazzina della vecchia società mineraria Malfidano. Si tratta dell’edificio che sino agli anni ‘60 ospitava la scuola elementare del centro costiero. Il piccolo albergo è stato affidato diversi mesi fa in gestione alla cooperativa locale Femminas e al momento da lavoro ad alcuni giovani del paese. «Ragazzi che hanno scelto di rimanere nel loro paese di origine – spiega Marilena Cavassa, presidente della cooperativa Femminas – puntando sul turismo, per sconfiggere il problema della disoccupazione». L’offerta turistica dell’Ostello Henry è del tutto singolare. «Al momento - aggiunge la presidente della coop – abbiamo 28 posti letto e offriamo il pernottamento e la colazione. Siamo in contatto con altre attività del territorio e quindi, possiamo consigliare al cliente dove recarsi per il pranzo, la cena e usufruire degli altri servizi turistici. Per il pernottamento abbiamo delle camere singole e matrimoniali, che si riferiscono a un’offerta di un normale hotel. Abbiamo anche le così dette camere da ostello, dedicate alla gioventù. Per il resto, siamo una cooperativa sociale, crediamo nell’integrazione dei giovani attraverso il lavoro e nel sistema ludico-educativo. Per questo stiamo predisponendo uno spazio da dedicare ai bambini delle famiglie, che pernotteranno presso il nostro piccolo albergo».

Lo staff

Il personale in servizio è formato da giovani qualificati. Come Cristiano Di Palma, 38 anni, diplomato all’istituto alberghiero. «Dopo aver conseguito il diploma – racconta Cristiano – sempre alla ricerca di un’occupazione, ho frequentato un corso regionale, finalizzato alla gestione degli ostelli. Ho trovato quest’impiego. Mi occupo della reception e delle prime colazioni. Quest’attività lavorativa mi appassiona tantissimo. Posso ritenermi fortunato, perché ho trovato lavoro non lasciando la mia Buggerru». Michela Cardella, 37 anni e diplomata al liceo linguistico si occupa, invece, dell’assistenza come cameriera alle camere. «Anch’io – si limita a dire Michela – sono contentissima di aver trovato lavoro a due passi da casa». La struttura ricettiva è aperta tutto l’anno. «Abbiamo aperto i battenti lo scorso anno - conclude Marilena Cavassa – sul finire della stagione estiva. Siamo in contatto con diverse associazioni e altri operatori, che non pubblicizzano solo il mare ma anche il turismo culturale, escursionistico e legato ad alcuni sport, come il surf. Per il resto noi abbiamo avviato l’attività, poi saranno i nostri giovani operatori ad andare avanti con le loro gambe. D’altronde questa è la mission della nostra cooperativa sociale».

Il Comune

L’ospitalità turistica del territorio, si arricchirà presto di altri posti letto, ottenuti dalla riconversione di altri edifici della vecchia Buggerru mineraria. «Ci sono in corso interventi di recupero di altri edifici storici – racconta la sindaca Laura Cappelli – come la casa del direttore della Malfidano e l’Eco Ostello nel vecchio asilo delle suore vincenziane. Per noi la soddisfazione più grande è riconvertire queste strutture, affidandole poi in gestione e creare nuove opportunità per i nostri giovani».

