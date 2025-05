La ricetta contro la solitudine 

A volte la vita cambia in un attimo. Lo sa bene Vittorino Cavalleri 85 anni, che dopo 58 di matrimonio, una mattina di quattro anni fa all'improvviso, in un battito d’ali, ha perso la moglie, compagna di una vita.Da lì la depressione e la solitudine fino a quando sua figlia non l'ha accompagnato all'associazione Anteas: «È stata la mia salvezza».Insieme a tanti altri vedovi e vedove, Vittorino partecipa al laboratorio di cucina, uno dei tanti organizzato per far sentire le persone meno sole. Perché Anteas con il tempo, è diventata un punto di riferimento importante per chi si è ritrovato in una casa diventata all’improvviso troppo grande e silenziosa.

Le storie

«Quando ti ritrovi solo all’improvviso è un disastro» aggiunge Vittorino, «ti distrugge dentro. Mia moglie è morta e il mondo mi è crollato addosso in un secondo. Conoscere questa associazione è stata un’ancora di salvezza. Mi piace tutto, mi distraggo, sto con tante altre persone». Tante altre che nei giorni scorsi si sono ritrovate alla sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari a preparare le pardule guidate dai pasticceri Nicola Loi e sua moglie Michela Auriemma.

«Sono i nostri laboratori di coesione sociale che facciamo regolarmente nella nostra sede in via Rossi Vitelli» spiega la presidente di Anteas Doriana Loddo «e che adesso in collaborazione con il Comune, portiamo in trasferta alla sala Pira. Ci sono le donne e uomini che vengono sempre da noi e altri che si sono uniti in corso d’opera. È una fuga dalla solitudine. Cosa c’è di meglio di un momento conviviale preparando i cibi della tradizione come i ravioli e le pardule?».

Nonnine e nonnini

Mani in pasta e gioia negli occhi, c’è anche Germana Caredda 97 anni che ne dimostra almeno dieci di meno. «Facevo la sarta», racconta, «cucivo gli abiti da sposa e ho insegnato anche alle ragazze che volevano imparare». Per questo fare lavoretti adesso è la sua passione, «e qui in associazione mi trovo benissimo. Non vedo l’ora che ci sia il giorno in cui devo venire qui. Anche io sono vedova e sento la solitudine».Più giovane è Maria Piga 84 anni: «Sono vedova da 12 anni» dice, «e vengo ai corsi di Anteas da quando è stata creata l’associazione quasi 5 anni fa. Qui ho trovato un’altra famiglia. Oggi siamo tutti impegnati a fare le pardule, ci hanno dato anche la ricetta così magari possiamo rifarle a casa».Anna Maria Fois si muove con un bastone. La vita le ha fatto lo scherzo di lasciarle come dono sgradito numerosi acciacchi. «Gggi ci sono, domani chi lo sa» dice, «mio marito è morto 10 anni fa e quando partecipo alle attività di Anteas mi sento meno sola e non penso almeno per qualche ora alla salute che fa le bizze. Venire qui è davvero un toccasana».

I laboratori di Anteas alla sala Pira proseguiranno anche la prossima settimana. Appuntamento giovedì con la lavorazione del sughero.

RIPRODUZIONE RISERVATA