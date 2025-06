«La ricerca ha fatto passi da gigante» 

«Le leucemie acute sono patologie emato-oncologiche che colpiscono la cellula staminale del midollo osseo», spiega il professor Giovanni Caocci, direttore della Struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo dell’ospedale Businco Arnas Brotzu: «Esistono due grandi categorie, la leucemia mieloide acuta e la leucemia linfoide acuta. La prima si può definire rara, con un’incidenza inferiore ai 4 o 5 casi ogni 100 mila abitanti. L’età media di insorgenza in genere è superiore ai 65 anni, ma può colpire anche a un’età inferiore; molto raramente insorge in età pediatrica. A 5 anni dalla diagnosi in genere sopravvive il 30-40% dei pazienti; percentuale che aumenta al 50-60% nei pazienti più giovani e in quelli che riescono a fare il trapianto di midollo osseo».

«Dal 2017 a oggi c’è stata una vera rivoluzione nei farmaci per questo tipo di leucemia», prosegue il medico: «Ora esiste una serie di farmaci bersaglio (“terapia target”) utilizzabili contro particolari caratteristiche biologiche e genetiche della malattia. È molto importante il ruolo del laboratorio specialistico che può individuare la tipologia della malattia e trovare la risposta più adeguata. La terapia deve essere adattata al paziente, alle sue caratteristiche di “fitness”, in base alle comorbidità, all’età e a quanto è in grado di sopportare. Esistono terapia intensive, meno intensive o di supporto; a seconda delle caratteristiche biologiche e genetiche la prognosi della leucemia mieloide acuta può essere favorevole, sfavorevole o intermedia (le ultime due prevedono, se possibile, il trapianto di midollo)».

«La leucemia linfoide acuta», afferma Caocci, «è una patologia ancora più rara, ma può colpire anche in età pediatrica, dove però le percentuali di sopravvivenza sono molto alte (intorno al 90%), mentre per gli adulti ci si attesta sul 50% e oltre i 55-60 anni si scende al 20%. Anche per questa patologia abbiamo avuto importanti novità terapeutiche: l’immunoterapia, che usa anticorpi monoclonali diretti contro la cellula tumorale e, più di recente, la terapia genica CAR-T, un vero e proprio farmaco “vivente” e personalizzato, che si ottiene modificando geneticamente i linfociti T del paziente, per poi reinfonderli come arma contro il tumore stesso».

«Nella nostra struttura», conclude lo specialista, «pratichiamo ogni tipo di terapia contro la leucemia acuta, dalle chemioterapie standard a quelle immunologiche e target, dalle CAR-T ai trapianti midollo osseo».