La ricamatrice degli ultimi 

L’arte del ricamo come strumento in grado di ricucire gli strappi della vita. Un’arma innocua ma dall’eccezionale potenza nelle mani di Alma Piscedda, 65enne di Domusnovas, che la sfrutta sia per dare un senso alla propria esistenza sia per cercare di alleviare, con ottimi risultati, le piccole e grandi sofferenze che l’agire umano e la vita stessa riservano al prossimo.

La passione

La definizione di “Ricamatrice degli ultimi” calza a pennello su Alma Piscedda e sull’attività di volontariato che, da ormai 9 anni, la donna spalma come un balsamo benefico su detenute, sofferenti psichici e chiunque possa trarre giovamento dall’arte dell’ago e filo. «Non giudico e tratto tutti allo stesso modo, cercando ogni volta la giusta chiave d’accesso per far breccia e trasmettere quella che da 25 anni è la mia grande passione», spiega. L’amore per il ricamo sboccia a 40 anni dopo una vita come titolare di una lavanderia a Domusnovas. «Guadagnavo bene ma non ero né felice, né appagata, tant’è che ho venduto l’attività e iniziato a seguire corsi di disegno e pittura oltre a svolgere vari lavori». L’antico corredo ricamato in casa di una vecchia zia fa accendere la scintilla: «Ho iniziato a seguire corsi in Puglia e in Veneto ma anche a rubare i segreti del ricamo dalle suore di Iglesias e Domusnovas». La sua maestria si affina ma sono le esperienze nel sociale a farle trovare la sua via maestra.

Il sociale

Grazie a Maria Grazia Calligaris (allora presidente dell’associazione Socialismo Diritti e Riforme) 9 anni fa entra nel carcere di Uta dove tutt’ora svolge corsi di ricamo nella sezione femminile. «Non mi hanno accolto a braccia aperte, anzi, ma pian piano la mia empatia e la perseveranza hanno prevalso: tutt’ora gli agenti mi dicono che il gruppo si prepara già ore prima dell’orario dei corsi. Aver creato un bel gruppo di 21 persone è uno dei miei più grossi traguardi così come l’aver appreso che diverse di loro ora lavorano nel ricamo dopo l’uscita dal carcere». Dallo scorso luglio dispensa il suo sapere anche ad un gruppo di 40 sofferenti psichici (uomini e donne di tutte le età) ospitati all’Asp di Carbonia. «La soddisfazione più grande? Tutti ora sono in grado di “mettere 2 punti” ma è l’aver fatto breccia dopo 5 settimane d’insistenza su Alberto, un omone di 2 metri che non ne voleva sapere, ed essere riuscita a coinvolgere Giovanni facendogli ricamare il logo di un videogame di cui va pazzo, ad avermi riempito il cuore». Nel suo curriculum esperienze di insegnamento anche a Casa Emmaus e nelle scuole.

La mostra

Su consiglio di Giuseppina Pani (dirigente del carcere di Uta) due settimane fa ha allestito la sua prima mostra, a Domusnovas. Il titolo era “Fili Emozionali di Alma” (un nome che richiama fortemente i fili d’intreccio di Maria Lai), e ha riscosso un ottimo successo, forse anche grazie all’aver fuso nel ricamo le tematiche a lei più care grazie ad un filo che le univa metaforicamente: volontariato, tradizioni, riciclo creativo, sinergia tra le donne oltre a inclusione e integrazione. Tra queste figurava anche lo “Stile dell’artista”, con rivisitazioni degli scialli cari alla Deledda e creazioni prodotte con lo stile “a puntineria” di cui è maestra. Le richieste ora fioccano ma da un mese Alma Pusceddu si dedica principalmente a far crescere la sua neo nata associazione, i “Fili emozionali di Alma”. «Ho un locale che desidero sia un luogo adibito all’arte e al ricamo ma anche un ritrovo sempre aperto per chiunque abbia necessità di scambiare due parole. Il ricamo sa essere terapeutico».

