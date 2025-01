La riapertura delle Poste? Di nuovo posticipata per i lavori 

«Le Poste di Decimomannu riapriranno il 20 febbraio». É il terzo posticipo, la riapertura dell’unico ufficio di via Nazionale sembra un miraggio. Risale al 25 settembre la chiusura per 40 giorni lavorativi. Il 10 novembre si era parlato di riapertura entro il 19 dicembre per poi fissare una nuova data: il 30 gennaio. E ieri, di nuovo, si è palesato quello che tutti temevano, un posticipo al 20 di febbraio. Si sta arrivando a 5 mesi di disagi per i circa 8mila cittadini di Decimomannu.

«Il prolungamento dei lavori - hanno fatto sapere da Poste italiane - sono una conseguenza della necessità di intervenire con diverse modifiche progettuali che hanno interessato principalmente la nuova disposizione della sala consulenza e il riposizionamento dell’Atm Postamat. Misure finalizzate anche a garantire una maggiore sicurezza nella fruizione dei servizi e per il personale impiegato nello svolgimento di determinate operazioni».

Poste Italiane, scusandosi con la clientela, ha ricordato che per garantire la continuità dei servizi durante l’intero periodo dei lavori manterrà attiva una postazione dedicata nell’ufficio postale di Assemini 1, in via Cagliari.

«Pur comprendendo l’importanza di questi interventi - ha commentato la sindaca Monica Cadeddu - non posso nascondere il disappunto per il prolungarsi di questa chiusura che continua a creare disagi in particolare per le fasce più deboli, a iniziare dagli anziani che incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA