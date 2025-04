«La Rianimazione di nuovo operativa» 

La Rianimazione dell’Oncologico è di nuovo operativa. Giovedì era stata chiusa per un guasto all’impianto di areazione, e i pazienti erano stati trasferiti, poi ieri il problema è stato risolto, ed è arrivata la nota ai direttori delle strutture: «Si comunica la ripresa delle attività».

Lo stop aveva generato ulteriori tensioni nelle già complicate relazioni tra l’Arnas e i dipendenti. Una guerra deflagrata per il piano di ristrutturazione delle sale operatorie del Businco, che ha portato alla chiusura del blocco operatorio e al trasferimento di Chirurgia toracica e di Chirurgia generale a indirizzo oncologico al Brotzu. Oggi, a distanza di due settimane dal trasloco, il cantiere non è ancora partito. Il 9 aprile scorso, all’indomani di una manifestazione sotto l’ospedale per dire “no” al progetto, l’Azienda aveva comunicato «l’avvio imminente dei lavori».

