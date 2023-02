La Rianimazione del Cto resta chiusa 

«Siamo di fronte ad un disastro, immersi in una condizione dove ognuno di noi ha paura per la propria vita, di star male o ammalarsi. Con la chiusura della Rianimazione del Cto, stanno separando le famiglie, lasciandole nella disperazione più assoluta». Rita Melis, referente per il Sulcis Iglesiente della “Rete sarda in difesa della sanità pubblica” si aggiunge al coro di sdegno all’indomani di una delle pagine più nere del sistema sanitario territoriale, che, per mancanza di medici, ha registrato la chiusura dei reparti di Rianimazione del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias ed il conse guente spostamento dei pazienti in varie strutture ospedaliere dell’Isola.

Mezza soluzione

L’emergenza rientrata a metà: ieri i medici erano a disposizione nel reparto del Sirai e i primi degenti sono stati ritrasferiti in tarda mattinata (nelle prossime ore si procederà con il trasferimento dei restanti), mentre al Cto d’Iglesias i 4 posti letto disponibili rimarranno al momento ancora vuoti, anche se le emergenze urgenze continueranno, così come accaduto per tutto il fine settimana scorso, ad essere garantite. Con un comunicato stampa la direzione della Asl Sulcis conferma la ripresa delle attività al Sirai e puntualizza: «Riguardo la situazione della Rianimazione del Cto si precisa che la stessa resta aperta per garantire la gestione di tutte le urgenze ostetriche e chirurgiche. Stante il numero attuale di medici, è impossibile garantire turni di guardia attiva su due presidi, per cui è stata proposta dal direttore del reparto una temporanea riorganizzazione interna, e una (sempre temporanea) rimodulazione dei posti letto tra i due presidi di Carbonia e Iglesias».

Le proteste

Una rimodulazione che seppure temporanea, per il segretario della Uil Fpl Efisio Aresti, non può essere attuata: «Non si può modificare ciò che prevede la rete ospedaliera, ovvero 4 posti letto al Sirai e 4 al Cto. - precisa - La direttrice generale non ha il ruolo e le competenze per poter attuare delle modifiche alla rete, è un compito della politica e l’assessorato competente deve intervenire nell’immediato e riattivare il servizio».Il primo cittadino d’Iglesias parla di una gestione sanitaria scandalosa: < Non ci stiamo svegliando oggi nel mettere in evidenza le criticità. - spiega Mauro Usai - Abbiamo protestato, manifestato, occupato, eppure ancora nulla è cambiato». Intanto oltre ai problemi derivanti dalla penuria di medici specialisti, oltre le beghe sulle eventuali responsabilità organizzative, a patire le maggiori conseguenze sono i pazienti e le loro famiglie: « Rendiamoci conto di cosa possa significare apprendere del trasferimento di un proprio caro in pericolo di vita, in una qualsiasi altra struttura. - puntualizza Rita Melis - Si stanno calpestando i diritti umani e chiedo ai consiglieri regionali di non limitarsi a presentare delle interrogazioni atte alla riapertura di questo o l’altro reparto, ma si attivino per rivedere il Decreto ministeriale 70, senza la sua revisione non si risolve nulla».