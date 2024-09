La riabilitazione inizia da subito 

La riabilitazione di un paziente con protesi d’anca è un percorso di recupero che comincia subito dopo l’intervento chirurgico e dura per i successivi 2-3 mesi. Il paziente già in prima giornata post-operatoria può essere verticalizzato e camminare per brevi tragitti. L’autonomia per svolgere piccole attività quotidiane si recupera precocemente ed in seguito saranno intraprese le attività più complesse alle quali il paziente aveva rinunciato (cura di sé, salire e scendere le scale, deambulare senza dolore, intraprendere una vita di relazione). Nel reparto in cui opero vengono riabilitate in media 400 protesi d’anca all’anno. La degenza media è di circa 15 giorni, al termine il paziente può rientrare a casa in sicurezza.