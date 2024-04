«La revoca di Nateri? Caduta di stile» 

«Già durante la scorsa consiliatura il sindaco Pietro Pisu si è distinto per la facilità con cui ha revocato incarichi politici e amministrativi». Così l’opposizione commenta il cambio di guardia al comando della Polizia locale. In città si dice che l’ormai ex capo della municipale, Nanni Nateri (sostituito dal vice Fabio Carboni) sia pronto a fare ricorso anche se lui replica con un secco «non commento».

L’opposizione attacca

I gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello misto, invece, ricordano che nella precedente amministrazione, Pisu ha “silurato” «l’assessore al bilancio, Franco Paderi prima, la responsabile del settore politiche sociali poi e infine la presidente del Consiglio, Rita Ambu, senza dimenticare la vicenda del suo vice sindaco Tonino Meloni». Tutte revoche che rientrano nelle competenze del primo cittadino, «ma non si può propriamente parlare di coraggio d’azione», attaccano i capigruppo Michela Vacca Franco Paderi.«In tutti i casi il ben servito è arrivato agli interessati come un fulmine a ciel sereno, in alcuni attraverso la Pec e in altri con mozioni di sfiducia sull’operato. Sicuramente è mancato l’alto valore della correttezza e del garbo che non dovrebbe mai venir meno da chi ricopre la più alta carica istituzionale», affermano i consiglieri, «questa amministrazione sembrava destinata a navigare in acque più serene rispetto alla precedente ma sembra che i buoni propositi iniziali siano smentiti dalle ultime notizie».

Stile nel mirino

A stupire la minoranza è che «il cambio ai vertici del comando di polizia avvenga, proprio, dopo i recenti elogi dell’assessore delegato Cristian Mereu, che a mezzo stampa, entusiasta, ha vantato il raggiungimento di risultati epocali con la presenza costante sul territorio degli agenti di polizia e azioni brillanti di contrasto all’abbandono dei rifiuti». Ciò che li meraviglia è che «il sindaco non abbia avuto l’accortezza di anticipare le risultanze delle proprie decisioni al dottor Nateri, almeno per il rispetto del ruolo che lo stesso ha ricoperto per oltre trent’anni e, a prescindere, nell’ambito dei naturali rapporti personali che si instaurano tra gentiluomini».

La provocazione

Pisu ha giustificato la sua scelta come di «una normalissima alternanza imposta dalla norma anticorruzione» e dunque ora l’opposizione spera che sia applicato un criterio oggettivo all’intera macchina amministrativa. «Ci sono, infatti, materie e settori in cui la stessa norma presa a riferimento sono a maggiore rischio corruzione, come quelli che si occupano di affidamenti, concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi e sussidi» e si augura che «il sindaco adotti provvedimenti similari e applichi lo stesso criterio di rotazione ad altri settori, cosiddetti sensibili, come quello della cultura e dei servizi sociali, del patrimonio e dei lavori pubblici».

