«La rete parentale  non è più un cuscinetto neanche per i vecchi» 

Succede che, «il modello di famiglia che un tempo veniva dato per scontato, una sorta di cuscinetto tra lo Stato o comunque l’attore pubblico, e il cittadino, ora viene messo in discussione». Ester Cois, sociologa dell’Università di Cagliari, studiosa delle dinamiche della famiglia e di genere, dice che, «la spiegazione di ciò che sta succedendo è che i cittadini, che siano i figli o gli anziani stessi, chiedono direttamente all’ente pubblico di occuparsi di loro».

È quel che succede , «in una democrazia rappresentativa: conta il cittadino, la cittadina, a prescindere dalla famiglia; perché altrimenti si istituiscono disuguaglianze ulteriori, per cui si è fortunati se si ha una rete parentale attenta, e sfortunati in caso contrario. Invece tutti dovrebbero avere gli stessi diritti». Certo, al di là degli aspetti demografici (invecchiamento, tante famiglie unipersonali, anche over 65) si comincia a mettere in discussione il modello di famiglia accudente, «anche perché il principio di autorealizzazione riguarda tutti . Però ciò che rileva è il cambio di paradigma nel rapporto del cittadino con le istituzioni. Gli anziani sono cittadini come gli altri, come ciascuno di noi a prescindere dall’età. E come succede nelle democrazie rappresentative, hanno una relazione diretta con le istituzioni, in base ai loro bisogni». (p.s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA