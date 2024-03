La rete idrica va in tilt, il sindaco chiude le scuole 

La rete idrica in tilt chiude le scuole. Vacanze forzate per gli alunni dell’asilo e delle Elementari di Girasole. Tutti a casa perché nei caseggiati non c’è acqua a sufficienza a garantire un servizio adeguato. Il guasto è stato accertato lo scorso fine settimana e nonostante sembrasse di facile risoluzione, la criticità va per le lunghe e da lunedì i bambini non possono mettere piede in aula. La rottura lungo la condotta è stata individuata alla periferia sud dell’abitato, all’altezza del ponticello vicino alla rotonda di recente costruzione. Ma quella perdita non sarebbe giustificabile per il disagio che ne è seguito. C’è un’altra spiegazione, tecnicamente più vicina alla realtà dei fatti: «Da sabato il livello dell’acqua all’interno del vascone di accumulo si è abbassato drasticamente registrando un flusso in uscita pari ai mesi estivi. Abbanoa - afferma il sindaco di Girasole, Lodovico Piras - ha attivato le squadre per individuare la perdita, trovata sotto il ponticello all’altezza della nuova rotonda. Purtroppo i disagi si sono registrati soprattutto nelle zone alte del paese ma non solo». Perché in effetti anche chi abita negli altri rioni ha riscontrato disservizi, soprattutto chi vive al secondo piano. «Spero - prosegue il primo cittadino - che le squadre di Abbanoa intervengano il prima possibile in modo che si normalizzi la situazione il prima possibile. Ci scusiamo con i cittadini per il disagio creato ma noi come amministratori non possiamo fare altro che sollecitare come sempre gli immediati interventi». (ro. se.)

