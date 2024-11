La rete idrica diventa “intelligente” 

Stop alle continue perdite, ma anche ai disagi legati ai frequenti guasti che ogni volta lasciano l’intera città a secco. Parte da Selargius il progetto pilota di Abbanoa che - una volta completato - consentirà di monitorare le condotte idriche, una sorta di rete “intelligente” dopo anni trascorsi con la maglia nera nell’hinterland per perdite idriche e disservizi nell’erogazione dell’acqua per i cittadini.

Via ai lavori

È la stessa società idrica ad annunciare che domani «saranno installate delle nuove apparecchiature nei nodi idraulici della rete lungo via Crimea, all’altezza degli incroci con le vie Palestro, Varese, Rivoli e Solferino». Strumenti che serviranno per «una gestione più efficiente della rete cittadina consentendo di regolare portate e pressioni. Non solo: la loro installazione permetterà di evitare, in caso di interventi, chiusure generalizzate in tutto il centro abitato, limitando le interruzioni alle sole strade interessate». I lavori - ricordano da Abbanoa - «rientrano nell’appalto finalizzato alla riduzione delle perdite idriche e alla distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna, tra cui Selargius, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Cantieri concentrati da mesi nelle vie Rossini, San Martino, Rivoli, Crimea, Don Orione, Sardegna, San Pietro, San Marco, Garibaldi, Trieste, Moro, Fratelli Cervi. «Complessivamente saranno interessati 3,5 chilometri di reti idriche. Dopo la sostituzione di queste reti», spiegano ancora dalla società, «si è passati ora alla fase della distrettualizzazione con l’installazione delle nuove apparecchiature».

Primi nell’Isola

Selargius è il primo centro interessato fra i 15 Comuni previsti nell’appalto Pnrr. Le nuove apparecchiature saranno installate domani, e i disagi stavolta saranno limitati alle zone dove è previsto l’intervento: «Le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 17, durante questa fascia oraria sarà interrotta l’erogazione idrica esclusivamente nelle vie Crimea, Palestro, Varese, Rivoli, Solferino e strade limitrofe». In città - ricordano ancora da Abbanoa - «si sta anche investendo un milione e mezzo di euro, sempre per interventi di riqualificazione delle reti idriche».

Per il sindaco Gigi Concu si tratta di «un intervento certamente importante, che consentirà di porre fine ai disagi dovuti alle frequenti interruzioni idriche su tutto il territorio: grazie alle nuove apparecchiature si eviteranno chiusure generalizzate, ma ci si limiterà solo alle strade interessate dall’eventuale perdita. Si andrà finalmente a risolvere», conclude, «anche il problema della bassa pressione che si trascina da anni in diverse zone del territorio comunale».

