La rete ha tradito le promesse,  è ora che diventi a misura d’uomo 

Sempre più follower e sempre meno friend : un po’ tutti abbiamo sperimentato questa deriva spersonalizzante dei social negli ultimi anni. Ben pochi si sono chiesti cose succederebbe se fosse la rete ad andare in frantumi. Una delle voci più autorevoli, in questo senso, è quella di Esther Paniagua, giornalista spagnola, classe 1986, che si occupa di scienza e tecnologia e che nei giorni scorsi, sul palco della quinta edizione di Liquida, ha parlato con Alberto Urgu del suo libro “Error 404. Siete pronti per un mondo senza internet?” (Einaudi).

Paniagua, come ha fatto internet a diventare un luogo di manipolazione e dipendenza?

«Il problema alla base di internet è che non c’era un modello di business, e le aziende che sono nate al suo interno sono ricorse al modo più immediato per guadagnare soldi: la pubblicità. Negli anni 2000 è stata Google a creare questo sistema economico, poi seguita da molte aziende tecnologiche della Silicon Valley. Ne deriva che per massimizzare il loro profitto facciano ricorso al nostro tempo (economia dell’attenzione) e ai nostri dati».

Ciò significa che tutta l’esperienza privata, in un certo senso, sia commercializzata?

«È l’altro grande problema di internet: l’assenza di limiti, norme e regole di comportamento. Questo consegue dall’origine liberatoria e aperta della rete che si era diffusa grazie al World Wide Web elaborato da Tim Berners-Lee: il sogno che la sua invenzione offrisse nuove grandi possibilità e strumenti per l’umanità. Tuttavia, nonostante le molte cose buone portate dalla rete, non è andata così. Bisognerebbe ripartire da quelle premesse non mantenute e ora farle rispettare».

Come reagiremo al possibile collasso di internet?

«È difficile prevedere come reagirebbero le persone, ma internet senza dubbio non scomparirebbe. Non credo che si arriverà a un collasso vero e proprio della rete: quello che spero è di assistere alla comparsa di nuovi modelli, che salvaguardino di più i nostri dati e le nostre esperienze digitali, in maggiore sintonia con le nostre necessità, e non solo con quelle degli inserzionisti pubblicitari. Anche da queste premesse comincia la lotta per una rete gestita con più trasparenza».

Come giudica il garante della privacy italiano che aveva bloccato Chat Gpt, la piattaforma di intelligenza artificiale?

«Ero d’accordo. Penso che Chat Gpt, per le sue caratteristiche originarie, fosse uno strumento illegale. Non soltanto perché riproduceva alcuni stereotipi esistenti, ma soprattutto per quel che riguarda la tutela della privacy e la non conformità ai diritti di proprietà intellettuale».

