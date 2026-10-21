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Arborea.
22 ottobre 2026 alle 00:23

«La rete fognaria della Marina passerà ad Abbanoa entro l’anno» 

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Abbanoa si prepara ad acquisire entro l’anno il sistema fognario della marina di Arborea, la rete che raccoglie gli scarichi degli edifici del lungomare, in particolare della Strada 26 Ovest e del campeggio S’Ena Arrubia, come richiesto dal Comune.

«Certamente prenderemo in carico le infrastrutture fognarie della zona della marina ancora in capo al Comune», ha confermato il presidente del gestore idrico, Salvatore Sardu, durante un incontro in Municipio con la sindaca Manuela Pintus e il suo vice Davide Rullo. «Si tratta di partire da subito con gli atti preliminari e coinvolgere anche Egas con l’obiettivo di arrivare a un passaggio di gestione entro fine anno. Nella fase di passaggio potremmo iniziare ad effettuare degli interventi in vista della gestione definitiva».

Il sistema fognario della marina si basa su tre stazioni di sollevamento disposte lungo la strada: da qui i reflui vengono convogliati verso un'altra stazione di sollevamento sulla spiaggia, alla fine della Strada 25, già gestita da Abbanoa.

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