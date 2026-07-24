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Alghero.
25 luglio 2026 alle 00:40

La rete elettrica non regge il carico estivo 

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Prima da negoziante del centro storico, costretto a fare i conti con le conseguenze dei continui blackout, poi da responsabile Commercio di Fratelli d'Italia Alghero. Maurizio Papa interviene dopo l'incendio della cabina elettrica di via Ambrogio Machin, che giovedì sera ha lasciato al buio attività, strutture ricettive e abitazioni nel cuore della città antica per un'ora abbondante. «L'episodio conferma una situazione che denunciamo da tempo: la rete elettrica di Alghero non regge più il carico della stagione estiva», afferma Papa ricordando che la cabina interessata era già andata a fuoco lo scorso anno: «Se un problema si ripete nello stesso punto non può più essere considerato un caso isolato. Siamo di fronte a un nodo della rete sottodimensionato e collegato da cavi ormai inadeguati».

L'esponente di FdI avverte che i commercianti, i residenti e gli operatori turistici sono esasperati. Pur riconoscendo gli interventi di Enel, che è riuscita a restituire l'energia elettrica in tempi abbastanza celeri, Maurizio Papa accusa invece l'amministrazione Cacciotto di aver accumulato ritardi sulla cabina primaria di Alghero Sud. «Servono tempi certi, verifiche puntuali e un confronto con commercianti e residenti, – conclude – lasciare al buio il centro storico significa colpire il cuore economico della città». (c.fi.)

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