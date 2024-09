La rete delle piste ciclabili: nuovi collegamenti 

Va avanti il progetto della rete integrata di piste ciclabili che servirà a collegare i centri di Siniscola e Torpè attraverso il comune di Posada. Nei giorni scorsi la Giunta municipale di Siniscola ha approvato la linea di indirizzo per la prosecuzione del tratto ciclabile che dalla rotonda di S’Arenarju porta alla area di Graneri, lungo la provinciale che collega le frazioni di La Caletta a quella di Sa Petra Ruja. «É intenzione di questa amministrazione di avviare le procedure - dice il sindaco Gian Luigi Farris - per ottenere i fondi necessari alla conclusione del tracciato che andrà a finire dentro la borgata di Santa Lucia». Il progetto Integrato è gestito dall’Unione dei comuni del Montalbo e fino ad ora ha prodotto la realizzazione di alcuni lotti: il tratto che attraversa per intero l’abitato di Posada lungo la provinciale 24 fino al confine con il territorio di Siniscola, in direzione di la Caletta e quello che si allunga da via Palermo, in quest’ultima frazione verso la rotonda dí S’Arenarju. «A proposito del tratto che porta fino a Graneri, abbiamo finalmente risolto il problema legato all'accesso a una delle aree di parcheggio gratuite che era stato ostacolato dalla barriera di protezione della pista ciclabile -precisa Farris - area che è sta inserita nel Pul e che ora potrà essere accessibile alle auto». (f. u.)

